IATA advierte de posible escasez de compensaciones de carbono frente a la fase obligatoria

Nueva Delhi, 3 jun (EFECOM).- El presidente de la Junta de Gobernadores de IATA, Willie Walsh, ha expresado este martes su preocupación sobre una posible escasez en la disponibilidad de compensaciones de carbono ante la fase obligatoria del Esquema de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) que comienza en 2027.

En conferencia de prensa durante la Asamblea General Anual de IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) en Nueva Delhi, Walsh ha afirmado que, hasta la fecha, solo un país, Guyana, ha facilitado activamente la compra de compensaciones de carbono por parte de la industria aérea.

Por ello, Walsh ha subrayado la necesidad de una participación más generalizada de los gobiernos de todo el mundo y ha recordado que IATA ha estado trabajando activamente con ellos para concienciarlos sobre sus responsabilidades en virtud del acuerdo CORSIA, que es un plan global para compensar las emisiones de CO2 de la aviación internacional.

"Una de las cosas que nos dimos cuenta en IATA cuando viajamos por todo el mundo hablando con los gobiernos sobre esto es que muchos de ellos no entendían su obligación en virtud del acuerdo CORSIA de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) de poner estas unidades elegibles a nuestra disposición", ha advertido.

Para Walsh si los gobiernos no ponen a disposición de las aerolíneas suficientes compensaciones de carbono para que las compren, éstas no podrán cumplir con sus obligaciones bajo CORSIA y el plan no será tan efectivo como debería ser para abordar el cambio climático.

Si bien Walsh ha destacado que cada vez más países están reconociendo la necesidad de desempeñar su papel y están viendo oportunidades en el proceso, la oferta actual de compensaciones sigue siendo insuficiente.

Walsh ha resaltado que las aerolíneas están comprometidas con cumplir con su obligación de comprar y canjear las compensaciones de carbono necesarias.

Sin embargo, sus esfuerzos dependen de que los gobiernos cumplan con su parte del acuerdo poniendo a disposición las unidades elegibles en cantidades suficientes.

"Así que nuestra obligación es comprar y canjear, su obligación es ponerlas a disposición y no podemos cumplir nuestra obligación a menos que los gobiernos cumplan la suya en primer lugar", ha alertado.

De manera que "si CORSIA no funciona de la manera que creo que debería, no será por falta de acción por parte de las aerolíneas, sino por falta de acción por parte de los gobiernos que no han puesto a disposición los créditos", ha concluido. EFECOM

