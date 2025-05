Azcón afea el silencio de Alegría sobre Sijena por "no tener permiso" de Puigdemont

Zaragoza, 31 may (EFE).- El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha acusado a la secretaria general del PSOE en la comunidad y portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, de permanecer callada ante la sentencia del Supremo que obliga a devolver al Monasterio de Sijena las pinturas murales porque tiene "que pedirle permiso a Puigdemont, a ERC y a Cataluña".

Azcón ha señalado que pasados tres días de la publicación de esta sentencia "histórica", Alegría, que es "tan elocuente" para defender a Sánchez, todavía no ha dicho nada, en un acto en Zaragoza al que ha asistido el presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha valorado el trabajo realizado por el PP "para que se devuelva a un pueblo lo que es de ese pueblo".

El presidente de Aragón, tras agradecer a la expresidenta de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, que presentara en 2014 la demanda judicial para reclamar la devolución de estas pinturas que están en el Museo Nacional de Arte de Cataluña, Azcón ha criticado que Alegría "defienda en primer lugar a Sánchez, en segundo lugar a Sánchez y en tercer lugar a Sánchez" y que cuando tiene que reclamar que se pida la ejecución de la sentencia esté "tres días callada".

Y este sábado que está en Aragón, donde ha participado en un acto en Monzón (Huesca), le ha pedido Azcón que "diga algo", lo que, s du juicio, debería ser: "que el PSOE se va a sumar al resto de partidos en las Cortes para reclamar el cumplimiento de una sentencia inapelable para el retorno" de las pinturas.

No obstante ha indicado que no tenía mucha confianza porque "Puigdemont está muy lejos e igual no le ha dado permiso" para hablar de este asunto.

Azcón ha agradecido a Feijóo que haga campaña electoral ante el Congreso que celebrará el PP del 4 al 6 de junio en Madrid y a ser el único candidato porque tiene "la actitud" para ganar y no pensar que todo está hecho y preocuparse por los afiliados, gracias a lo que hoy el PP es un "partido unido, que es necesario y ganador" y frente a un PSOE que da "miedo" porque la ciudadanía se pregunta "qué va a ser lo siguiente" dado que el escándalo político de mañana "va a tapar el de hoy".

Y por ello es tan importante, ha recalcado, la manifestación del 8 de junio en Madrid, a la que ha llamado a participar a todos los aragoneses "honrados, con sentido común, decentes" y a todos los españoles de bien que "se indignan cuando ven lo que ocurre en este país para gritar mafia o democracia".

"Los aragoneses vamos a estar con la democracia denunciando la mafia del PSOE", ha concluido. EFE

(foto)