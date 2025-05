Leiva abre su gira en Toledo con un rock 'Gigante' que hace vibrar a 5.000 espectadores

Silvia Bejarano

Toledo, 30 may (EFE).- Una cuenta atrás de diez minutos ha anunciado este viernes la llegada inminente al escenario del artista madrileño Leiva, que ha iniciado su gira 'Gigante' en la plaza de toros de Toledo ante 5.000 espectadores a los que ha hecho vibrar con su rock y un repertorio muy variado que había ganas de escuchar.

Con un ruedo abarrotado y medio graderío del coso toledano -todas las entradas vendidas-, Leiva ha empezado el primero de los dos conciertos que ofrecerá en Toledo (el segundo este mismo sábado) en su nueva gira, que incluye 30 actuaciones en España y que concluirá el 8 de noviembre en Barcelona.

Con su característico sombrero y su inseparable guitarra, el artista ha salido al escenario tras la proyección de un video en el que aparece montado en una moto en un gran medio círculo que preside el escenario detrás de una plataforma en la que se ubica la banda de Leiva, cuyos primeros acordes han sido los de 'Bajo presión', de su último disco.

"¡Buenas noches, Toledo!", ha dicho Leiva entre letra y letra en su primer contacto con el público, al que ha querido hacer cómplice en varias ocasiones a lo largo del concierto al grito de "¡Manos arriba!" y al que ha lanzado piropos como "¡qué guapos o veo a todos hoy, joder!".

La canción que da nombre a su sexto trabajo de estudio en solitario y a la propia gira, 'Gigante', nominada a Mejor Canción Rock y Mejor Videoclip para la segunda edición de los Premios de la Academia de Música de España, no se ha hecho esperar y ha sido la tercera del repertorio, con un solo de armónica del propio Leiva que ha hecho las delicias de sus seguidores.

De su último disco, el público ha coreado también temas como 'El polvo de los días raros' o 'Cuarenta mil', al igual que otros de álbumes anteriores como 'Lobos', 'Terriblemente cruel' -una de las más cantadas y aplaudidas-, 'Superpoderes', 'Breaking bad', 'Sincericidio', 'Flechas', 'Histéricos', 'Godzilla', 'Vis a vis' (solo en el escenario con su guitarra y a ratos a capela) o 'La llamada', también entre los más populares.

Solo media hora después de empezar el concierto, Leiva ha cogido el micrófono para meterse, aún más si cabe, al público en el bolsillo y expresar las "muchas emociones, muchos nervios y mucha ilusión" por reencontrarse con ellos después de "un montón de tiempo fuera".

"Yo estaba viviendo en un lugar en el campo, sin mezclarme con el mundo, muy tranquilo y pensaba que estaba bien, pero solo hasta hace un ratito que he pisado el escenario y he pensado que no estaba bien, que esto es lo que realmente me gusta", ha revelado el artista.

Además, ha considerado que es muy importante mantener este "ritual" y ha agradecido a sus fieles seguidores que sigan ahí: "es una cosa increíble, es flipante, tengo muchísima suerte con vosotros"; al tiempo que ha añadido que "como venimos de abajo, es muy importante para nosotros, nos enteramos, nos hacemos cargo y nos damos cuenta de lo que significa pagar una entrada. Esperamos estar a la altura y gracias de todas formas".

Buena parte de este público, al que ha confesado que este espectáculo se lo dedica a su madre que está ingresada en el hospital, le sigue desde que Leiva fuera uno de los componentes de Pereza y, por eso, ha hecho gala de las canciones que le vieron nacer musicalmente con 'Princesas', 'Lady Madrid' o 'Estrella Polar', con la que ha cerrado el concierto.

Casi dos horas de espectáculo y 22 canciones que han sabido a poco para los fans de Leiva que pasarían horas escuchando su original rock pero, por los aplausos y las ovaciones del público, ha estado a la altura y ha aprobado con nota el arranque de su nueva gira 'Gigante'. EFE

