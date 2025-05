Moa Rivera: “La salsa se ha convertido, más que en música, en un lenguaje universal”

Fermín Cabanillas

Sevilla, 28 may (EFE).- El cantante puertorriqueño Moa Rivera asegura que lleva “con tranquilidad” ser “el embajador de la salsa en Estados Unidos”, y explica, en una entrevista con EFE, que este estilo, como la música clásica, “tiene un idioma universal que se entiende y se disfruta en todo el mundo”.

Es la primera vez que este artista, que cuenta por millones las reproducciones de sus canciones en plataformas musicales, pisa Europa, y, dentro de su primera gira promocional por España, ha hecho escala en Sevilla antes de llegar a Canarias, para defender que el estilo que lleva por bandera “es universal al máximo, y no solo la salsa, sino toda la música tropical”.

“La música tropical siempre ha estado a un nivel mundial en todas las plazas, en todas las plataformas, todos los países”, señala el cantante, que recuerda que “la salsa se quedó estancada dentro de un periodo, y la mayoría de los artistas y de la música que se escuchan dentro de todas las 'playlists' es de la música antigua”, pero ahora se ha conseguido evolucionar, hasta el punto de que hay nuevos valores que la defienden, como él mismo.

Así, señala la importancia de que “lleguen figuras nuevas al género, que aporten y traigan sonidos con los que la juventud se puede identificar”, porque la salsa, como cualquier estilo musical, “si no evoluciona, la juventud no se va a identificar con ella”.

En la carrera de Moa Rivera se contemplan títulos como su versión más personal del clásico ‘I Want It That Way’, o unos de sus hits más escuchados, ‘Princesa', donde homenajea a todas las mujeres que, “con su amor y fortaleza son la esencia de la humanidad”, y siempre intentando ser muy respetuoso con las mujeres en sus letras, a diferencia de otros estilos donde se riza el rizo de las canciones para encontrar una rima no siempre adecuada.

“Me gusta destacar elementos como el pudor, la elegancia o la finura dentro de lo que es la imagen de la mujer, sobre todo porque yo vengo de la mujer”, explica, subrayando que le tiene “mucho respeto a la mujer en general en la vida”, de modo sus temas pueden ser románticos, “pero nunca van a ser para desprestigiar a ningún tipo de persona”.

De él dicen que se atreve con todo, como en la balada pop ‘Déjame’, su versión salsera de ‘Stay’, y, más recientemente, en ‘Mal Necesario’, una salsa que también trae a su gira promocional por España, nada más estrenar ‘Coqueta’, con dos de las figuras más icónicas del género, como son Jerry Rivera y Elvis Crespo.

Moa lleva con tranquilidad ser el embajador de la música en forma de salsa en Estados Unidos. “Hay una comunidad bien grande latina, que son personas hispanas, latinas que no hablan español, pero sin embargo les encanta, les fascina la salsa”, y, para ellas está adaptando algunos de esos temas, manejando el inglés, llegando a sus oídos con algo “que es universal al máximo”.

Sí aclara que él no es “elegido ni nada de eso”, y evita ser “pretencioso”, poniendo el acento en contar cómo en su nuevo tema tiene colaboraciones de lujo, para crear “una canción bastante ortodoxa, bastante jocosa”, en la que ha contado con “el rey de la salsa y el rey del merengue”.

Ahora, en España, está mostrando su música tropical con toques modernos y versátiles, que han hecho que sus canciones cuenten con millones de reproducciones en las plataformas digitales, traspasando fronteras y haciendo bailar a todo el globo, fusionando sus estilos y voces para llevar la salsa a un nuevo nivel. EFE

