Little, Russo y Mariona en el once inicial del Arsenal frente al FC Barcelona

Lisboa, 24 may (EFE).- El Arsenal eligió a Kelly, Russo, Foord; Little, Maanum, Mariona; Fox, Williamson, Catley, McCabe; Van Domselaar para su once inicial frente al FC Barcelona en la final de la Liga de Campeones femenina que se disputa este sábado en el estadio José Alvalade de Lisboa. EFE

