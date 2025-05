El Logroño acude a irún sin margen de error para seguir con su escalada hacia Europa

Logroño, 24 may (EFE).- El Logroño La Rioja llega a su partido en irún de la penúltima jornada sin ningún margen de error para continuar con su escalada en la clasificación y meterse en las plazas europeas para la próxima campaña.

Los riojanos son el mejor equipo de la segunda vuelta en Asobal, pero la mala primera mitad de la campaña le dejó tan lejos que pese a sus excepcionales resultados llega al final de la temporada sin depender de sí mismo.

Por eso, en primer lugar debe ganar sus partidos, el primero de ellos mañana, ante un equipo potente que aspira a la segunda plaza.

Los riojanos tienen la dificultad añadida de que uno de sus "pilares, Xoan Ledo, está "entre algodones" por problemas físicos; aunque jugará está por ver si podrá dar su mejor nivel, el que le ha llevado a la selección.

Además, el Logroño tampoco va a poder contar con Zaja, que no se ha recuperad a tiempo de su lesión y no jugará en Irún.

El Logroño, eso sí, tiene a su favor el que desde hace meses "cada partido es una final" y por eso "acudimos como a los demás, conscientes de que es una final", ha explicado a EFE el preparador de los riojanos, Miguel Ángel Velasco.

"Sabemos que no va a ser fácil , pero tenemos confianza e ilusión", ha recalcado el preparador, que asume que "en nuestra última victoria no dimos nuestra mejor versión" pero "nos bastó" aunque "hay que ser conscientes de que en Irún eso no nos va a servir, de que hay que hacer un partido completo".

Cree que sus jugadores han asumido que "no nos podemos confiar" y "tampoco creo que tengan cansancio" con lo que "confío en que van a ser capaces de estar al máximo los 40 minutos". EFE