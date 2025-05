Los discos de la semana: Alejandro Sanz, ante el reto de trazar un nuevo rumbo vital

Madrid, 22 may (EFE).- Después de una época de "no tratarse demasiado bien", Alejandro Sanz regresa con otra perspectiva vital, con nueva casa discográfica y con su primer álbum en 4 años (aunque sean solo 6 cortes), lo que lo convierte en una de las novedades discográficas más destacadas de esta semana junto a Vanesa Martín.

Fue anticipado por el sencillo 'Palmeras en el jardín', en el que aborda la ruptura con su expareja Rachel Valdés. "Pero que nadie crea que va a encontrar un álbum de baladas. Esto es como abrir la ventana de la casa, pero dentro hay un montón de temas que abordan otras emociones, como la alegría", avisó a EFE.

Quien también ha cambiado de casa discográfica es la cantautora malagueña, que de su noveno álbum dice que es "el más libre, honesto y valiente, mezcla de raíz y vanguardia", para hablar "del deseo, la pertenencia o la despedida", entre otras emociones.

Icono 'queer' de la generación Z, la artista mallorquina regresa dos años después de 'AOVE Black Label' con un tercer álbum que narra "sus experiencias como disidente del género persiguiendo sus sueños en la gran ciudad", con colaboraciones de Zahara, Villano Antillano y La Zowi.

'Perro verde', de Anaut (Virgin)

La banda comandada por Alberto Anaut regresa en castellano con su cuarto LP y con canciones tan bellas y comprometidas como 'El barco', que fue grabada junto a Anni B. Sweet y que aborda el relato triste y desesperado de quienes se lanzan al mar en embarcaciones maltrechas en busca de nuevos territorios donde mejorar sus vidas.

Otro nombre que sumar a los de los artistas que abrazan el folclor desde la contemporaneidad, pero no uno cualquiera. El debut de este artista ha despertado la atención de los medios gracias a canciones como 'Guapo' o 'Fortuna'.

Siguiendo el éxito de su gran gira de estadios en 2024, en su mejor momento de forma y tirón comercial, la banda colombiana regresa con su primer LP desde 'Si ayer fuera hoy' (2022) y nuevas canciones para ser coreadas en masa, con sonidos que recuperan el espíritu de los años 80 y 90, incluidos guiños al rock de Bon Jovi.

El que es uno de los responsables del auge de la música mexicana en el mundo, con su fusión de los mariachis y el norteño desde una perspectiva pop, tiene doce canciones nuevas como 'Amé' o 'X Perro', tras el EP 'Pa'l Cora' que lanzó en agosto del pasado año.

Media vida ha acumulado y moldeado el compositor y guitarrista estadounidense las piezas que integran este álbum, que presenta "con una atmófera lo suficientemente pequeña como para que no pudiéramos apartar la mirada, pero lo suficientemente cálida como para sentir que la escuchas de un amigo".

Primer álbum en nueve años para la banda británica, que suma con él siete discos ya en 30 años de carrera, tras haber sido grandes especialmente en los noventa, pero decididos a recuperar el pulso con un álbum "fresco, franco e inspirador, con mucha textura".

Ron y Russell Mael alcanzan ya con este trabajo la vertiginosa cifra de 28 discos sin perder las ganas, como en 'Drowned In a Sea of Tears', sólida construcción pop en torno a una ruptura sentimental, o 'My Devotion', en la que los sintetizadores toman el protagonismo.

Otro retorno largamente esperado es el de esta banda londinense formada en los 90, a cuyo frente se mantienen Tim Gane y Laetitia Sadier. Quince años hacía que no publicaban un álbum, desde 'Not Music' (2010).

Otra banda británica que se hizo un nombre en las aguas del 'art rock' que se ha hecho esperar, en este caso seis años, pero no vuelven solos, pues incluye colaboraciones de lo más dispar, entre Caroline Polachek y el bajista de jazz Chris Laurence. EFE