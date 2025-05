Ibon Navarro: “En la prórroga hemos estado duros y sin entrar en pánico”

Málaga, 18 may (EFE).- El entrenador del Unicaja, Ibon Navarro, destacó la inspiración y la dureza de su equipo en la prórroga para ganar al UCAM Murcia (104-93) “sin entrar en pánico” ante un rival que compite “a un nivel extraordinario”.

“En la prórroga hemos estado bien, estuvimos duros y sin entrar en pánico. Era un partido difícil y lo sabíamos”, dijo el técnico vasco, y resaltó que el UCAM Murcia compite “a un nivel extraordinario y cuando están acertados dan esa versión de equipo aguerrido, con jugadores de calidad”.

“Hoy hubo ambiente de partido de 'play off'. No lo necesitábamos, pero sabíamos que a nivel mental podía pasar. Por sus variantes defensivas sabíamos también que iba a ser tremendamente complicado, si tenían acierto en el triple íbamos a pasarlo mal y han tenido el día”, continuó en referencia al equipo de Sito Alonso, quien a su vez elogió al Unicaja en su intervención, presentándolo como el “principal candidato a ganar la Liga ACB”.

La expulsión del base malagueño Alberto Díaz protagonizó una de sus respuestas: “Cuando le da el puñetazo al balón, los árbitros no se han dado cuenta de que lo ha hecho por una frustración de la jugada anterior, no por una queja arbitral. Le han pitado una técnica que si hubieran sabido el porqué, no lo habrían pitado”.

Por último, reconoció que Kendrick Perry, que anotó 14 puntos en quince minutos, “no podía jugar más, ha sido duda hasta el último momento". "No queríamos correr más riesgos”, agregó.

Destacó el papel del ala-pívot internacional español Tyson Pérez, que “aparece en la prórroga y cambia el partido a nivel de energía”, y también los “minutos muy buenos" de Tyler Kalinoski y de Killian Tillie. EFE

afl/cb/ism