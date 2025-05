Dos puntos bastan al Racing para amarrar el playoff, pero no renuncia al ascenso directo

Santander, 13 may (EFE).- El Racing de Santander, cuarto clasificado de LaLiga Hypermotion con 67 puntos, que tras perder en Cartagena (1-0) y empatar en casa con el Oviedo (1-1) no renuncia al ascenso directo, pese a no depender de sí mismo, necesita solo dos puntos más para amarrar su presencia en el playoff.

Los cántabros tratarán de hacer un pleno de victorias en las tres jornadas que restan para conseguir ascender por la vía a rápida a Primera División, pero dependen de pinchazos de Elche, Levante y Mirandés.

Las opciones del Racing han disminuido con los últimos resultados, como reconoció su entrenador, José Alberto López, en la rueda de prensa posterior al encuentro frente a los asturianos, aunque también cree que con un 9 de 9 podrían estar en la lucha.

De conseguirlo, los verdiblancos alcanzarían los 76 puntos y necesitarían que el Mirandés, tercer clasificado, no ganara en uno de sus próximos encuentros, que el Levante consiga como máximo cinco puntos y que el Elche no pasase de los cuatro.

Otra de las opciones que llevarían al Racing a LaLiga EA Sports sería un triple empate con el Levante y el Elche, que quedaría tercero al sumar menos puntos que sus dos rivales en los enfrentamientos directos.

El objetivo del club, como se ha repetido en varias ocasiones durante la temporada, era superar lo conseguido la pasada campaña, es decir, entrar en playoff y mejorar los 64 puntos.

Además, aunque no es matemático que el Racing sea equipo de playoff, si lo es de forma virtual, y es que tan solo necesita sacar dos puntos o, incluso perdiendo las tres jornadas, que el Granada y el Huesca no consigan hacer pleno de victorias.

El técnico asturiano del conjunto racinguista, por otro lado, tiene clara la línea a seguir para conseguir el ascenso, ya sea vía playoff o quedando entre los dos primeros: jugando con "la intensidad y el coraje" que mostraron sus futbolistas frente al Real Oviedo. EFE

