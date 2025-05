IU cree que el rechazo del TS a investigar al rey emérito muestra un pacto de impunidad

Madrid, 5 may (EFE).- IU considera que la decisión del Tribunal Supremo de rechazar una querella interpuesta por un grupo de juristas contra el rey Juan Carlos por delitos contra la Hacienda Pública, archivados ya por Anticorrupción, muestra "el pacto de impunidad que existe".

El auto de la Sala Segunda, del que ha sido ponente el magistrado Manuel Marchena, acuerda el archivo de las actuaciones, en sintonía con el criterio del Ministerio Fiscal, al considerar que los hechos no constituyen ilícito penal, se encuentran prescritos o fueron objeto de regularización tributaria.

Para esta formación, "se repite la jugada que ya se ejecutó hace poco más de cuatro años con la querella presentada por Izquierda Unida, el PCE y el Foro de Abogados y Abogadas de Izquierdas por delitos similares y también con el polémico magistrado Marchena como ponente", señala en un comunicado.

La querella sostenía que el rey emérito habría cometido cinco delitos fiscales relacionados con rentas y donaciones no declaradas a través de fundaciones como Zagatka y Lucum, que las regularizaciones tributarias practicadas no cumplían los requisitos legales para exonerar la responsabilidad penal y que los delitos no habrían prescrito.

IU lamenta que "la nueva decisión del TS de dar portazo a investigar si el anterior jefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, pudo cometer hasta cinco delitos fiscales contra la Hacienda Pública por la gestión de importantes cantidades de dinero a través de estructuras opacas en el extranjero muestra de nuevo el pacto de impunidad que existe a nivel de distintas estructuras del Estado en relación con el ahora rey emérito". EFE