Barcelona, candidata al simposio regional de la Agencia Mundial Antidopaje en 2026

Madrid, 23 abr (EFE).- España ha presentado la candidatura para que Barcelona sea sede el próximo año del simposio de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) en Europa como gesto para reafirmar el compromiso con el juego limpio y la persecución del uso de sustancias prohibidas en la práctica del deporte de competición.

El recinto escogido para la celebración del foro de la AMA en caso de que la candidatura sea elegida sería el Instituto Nacional de Educación Física de Cataluña (Inefc), el centro universitario de formación y especialización en el ámbito de la enseñanza deportiva, situado en el anillo olímpico de Montjuïc de la capital catalana.

El director general de la Comisión Española para la Lucha Antidopaje en el Deporte (Celad), Carlos Peralta, hizo este anuncio durante la jornada organizada este miércoles con motivo del Día Mundial del Juego Limpio en la sede del Consejo Superior de Deportes (CSD) en Madrid, en la que participaron varios expertos para debatir sobre la lucha contra el dopaje y la prevención del mismo.

La AMA celebra cada año un congreso internacional y a partir de 2026 esa cita se desglosará en cinco foros regionales, uno por continente.

En mayo, tendrá lugar la visita de una delegación de la agencia mundial contra el dopaje y se espera que a finales de ese mes o comienzos de junio se anuncie la sede, precisaron a EFE fuentes de la Celad.

"Es una oportunidad para compartir alianzas internacionales y situar a España en la posición que tiene que estar: en el centro de la lucha contra el dopaje", afirmó Peralta en la clausura del acto.

La presentación de la candidatura se produce después de que la AMA comunicara hace pocas semanas que España salía de su lista de vigilancia, en la que fue incluida en septiembre de 2023 al no haber aplicado todas las medidas establecidas en el Código Mundial Antidopaje.

Peralta se felicitó de que España ya no esté bajo la lupa del máximo organismo mundial, lo que atribuyó a "un trabajo muy grande" por parte de la Celad, del CSD y del Ministerio de Educación y Deportes.

"Sigamos creando una atmósfera para proteger el deporte limpio. Tenemos que proteger al que simplemente quiere competir frente a otras personas que intentan arrebatarlo de manera no ética, no justa, no equitativa", subrayó el responsable de la Celad, quien apeló a deportistas, federaciones, técnicos y sanitarios a trabajar juntos.

Entre los participantes del seminario, estuvo el director ejecutivo de la Autoridad Antidopaje de Portugal, António Júlio Nunes. EFE