La actriz Eva Longoria, premio Platino de Honor 2025

Madrid, 19 mar (EFE).- La actriz Eva Longoria recibirá el próximo 27 de abril el Premio Palatino de Honor en la duodécima edición de estos galardones que distinguen lo mejor del cine y series iberoamericanos cada año, y que se celebrarán en el Palacio Municipal de Ifema, en Madrid.

Eva Longoria (Texas, en 1975) recibirá el premio honorífico en reconocimiento a su carrera cinematográfica y a su labor por visibilizar a la comunidad latina dentro de la industria audiovisual estadounidense.

Tras iniciarse como actriz invitada en los dramas televisivos 'Beverly Hills', '90210' y 'General Hospital', en el año 2000, Eva Longoria participó en la serie 'The Young and the Restless', donde representó el papel de Isabella Braña Williams desde 2001 a 2003.

En 2004 alcanzó su consolidación como intérprete y se convirtió en una celebridad internacionalmente cuando encarnó el personaje de Gabrielle Solis en la popular serie cómica de la cadena ABC 'Desperate Housewives'.

Tras apariciones en series como 'Empire', 'Devious Maids', "decidió ampliar su campo de actividad y empezó a trabajar tras las cámaras, donde tendría un mayor control creativo y una mayor influencia en sus proyectos de cine y televisión", ha señalado este miércoles la organización de los Premios Platino.

Al mando de su productora, participó en varios proyectos, entre ellos, la serie 'Grand Hotel', protagonizada por los actores Demian Bichir y Roselyn Sanchez.

En 2023, Longoria debutó como directora de cine con 'Flamin' Hot' y estrenó la docuserie 'Eva Longoria: Searching For Mexico', que sigue a Longoria en su viaje por México explorando la cocina del país.

Recientemente, la actriz ha aparecido en la gran pantalla, junto a Carmen Maura, en la cinta 'Tierra de mujeres', para la plataforma Apple TV+.

Tras más de 20 años en Hollywood, Longoria ha llevado a la gran pantalla historias y personajes representativos de la comunidad latina en Estados Unidos, "lo que ha ayudado a allanar el camino a las futuras mujeres y minorías productoras, directoras y líderes de la industria".

Con este premio, Eva Longoria sucede a Cecilia Roth, última galardonada con el Platino de Honor, después de que en ediciones anteriores recibieran este reconocimiento acores como Benicio del Toro (2023), Carmen Maura (2022), Diego Luna (2021), José Sacristán (2020), Raphael (2019), Adriana Barraza (2018), Edward James Olmos (2017), Ricardo Darín (2016) o Antonio Banderas (2015) y Sônia Braga (2014). EFE