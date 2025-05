El IPC y el PMI en eurozona, y datos de empleo en EEUU, centrarán el interés de las bolsas

La AN juzga desde este lunes a Rubiales, que se enfrenta a más de dos años de cárcel por el beso a Jenni Hermoso Rubiales, ex presidente de la RFEF, enfrenta juicios en la Audiencia Nacional por el beso no consentido a Jennifer Hermoso y presuntas coacciones posteriores, con pedidos de prisión de hasta 2 años y 6 meses