Pilar Sánchez Acera será la 'número 2' de Óscar López en el PSOE-M y la rodeará un "núcleo duro" de mujeres

Pilar Sánchez Acera será la 'número 2' del PSOE-M de Óscar López, quien ha situado a la que fuera su jefa de Gabinete como secretaria de Organización de nueva Ejecutiva regional y estará acompañada de un "núcleo duro" de mujeres en posiciones de poder.

Este sábado finalmente se ha desvelado un secreto a voces en la federación madrileña que estos últimos días ya daba por hecho que ella ostentaría el cargo y que tendría en sus manos la labor de recoser al partido tras la 'era Lobato' a partir del 15 Congreso Regional que se está celebrando en la Universidad Carlos III de Leganés.

Supone además un "mensaje en sí mismo", como han señalado a Europa Press fuentes del partido, ya que supone la reivindicación de una figura que ha sido señalada por el PP de Isabel Díaz Ayuso en el caso del 'email' de su pareja que ha desatado una causa en el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Sánchez Acera entre enero de 2023 y septiembre de 2024 fue directora del Gabinete del director del Gabinete de la Presidencia del Gobierno ostentado entonces por Óscar López. En la ejecutiva de Lobato era la secretaria institucional y, según señalan fuentes socialistas, "nunca se ha ido" y ha formado parte de la "vida del partido".

Saltaba al centro de los focos a finales del pasado año cuando se conocía que había reenviado a Lobato el 'email' del novio de Ayuso en el que presuntamente reconoce sus delitos fiscales. Lo hacía para que lo utilizase en ese Pleno y le decía que estaba "en los medios" de comunicación.

Este episodio causaba la caída de Lobato, ya que registró en una notaría las conversaciones de Whatsapp con Sánchez Acera en la que se lo enviaba. López la ha defendido en varias ocasiones asegurando que "no hay nada que temer" en la causa.

Sobre la mesa están los riesgos que podría suponer que le acabara afectando la causa del fiscal general. Aún así, fuentes del partido han indicado a Europa Press que de momento no ha sido encausada y que es una figura contra la que se ha cargado desde el PP de Ayuso pero que no se ha conseguido tumbar. De hecho, el PSOE defiende que no hay caso contra el fiscal sino que el delito reside en el novio de la presidenta, por lo que tampoco habría nada contra Sánchez Acera.

López la considera una "excelente compañera" con "muchos años de trayectoria" y que se conocer "como la palma de la mano" la federación. Pilar Sánchez Acera fue concejala del Ayuntamiento de Alcobendas (1999-2007), diputada en la Asamblea de Madrid (2007-2011 y 2015-2019) donde fue portavoz adjunta y también se presentó como candidata a Secretaría General del PSOE-M en 2012 contra Tomás Gómez perdiendo con un 40,8% de los votos.

Fuentes cercanas a la dirección han reivindicado a Europa Press la figura de Sánchez Acera, una afiliada "querida, respetada y reconocida, muy reconocida, en la organización". "Conoce el quién es quién en cada pueblo, en cada agrupación. Poca gente conoce mejor el PSOE-M que Pilar", han loado a la nueva 'número 2'.

LA NUEVA EJECUTIVA

Desde el entorno de la dirección subrayan el "núcleo duro muy potente" copado por mujeres que acompañarán a Sánchez Acera y Óscar López en áreas tan importante como la Secretaría de política municipal que recae en la getafense Cristina González. La fuenlabreña Silvia Monterrubio tomará las riendas de las políticas sociales, la acción electoral correrá a cargo de la ripense Mónica Carazo, mientras que la adjunta a Organización será Carmen Mena. Ellas representan, además, una mirada al sur que complemente al conocimiento del Corredor del Henares que aporta Sánchez Acera.

La importancia de la vivienda se explicitará con el secretario de Estado del ramo, David Lucas, quien pilotará el abordaje de uno de los asuntos más importantes para los madrileños.

En sustitución de Pilar Sánchez Acera en política institucional estará el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, mientras que las universidades responderán a Hilda Jiménez. Este último es uno de los ejes de la apuesta de López, quien ha reivindicado la pública desde la propia Universidad Carlos III de Leganés.

En Sanidad se mantendrá el cardiólogo Carlos Moreno Vinués, portavoz del ramo en la Asamblea. Para Medio Ambiente llegará un allegado de la exvicepresidenta de Transición Ecológica Teresa Ribera, su jefe de Gabinete Álvaro Abril será el encargado de que la transición verde se sienta en las políticas socialistas.

Andrés Montero será el secretario de Economía, la "mano derecha" de Manuel de la Rocha en la Oficina Económica, una persona con la que la Comisión Europea interlocuta sobre los fondos europeos. Igualdad recaerá en la diputada Lorena Morales, la secretaría LGTBI será para Elena Marín en sustitución de Santi Rvero. La concejala María Caso se pondrá al frente de Cultura, mientras que los alcaldes de Parla, Ramón Jurado, y Coslada, Ángel Viveros, se integrarán también en la nueva cúpula de López.