Mazón: Me siento muy honrado de que el PSPV me compare con Ayuso, es una gran presidenta

Orihuela (Alicante), 1 feb (EFE).- El presidente de la Generalitat valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que se alegra y se siente "muy honrado" de que la secretaria general del PSPV, Diana Morant, le haya comparado con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque es "una gran presidenta".

Mazón se ha referido a las palabras de Morant en el congreso que la ha ratificado como secretaria general del PSPV-PSOE. "He escuchado que me quería comparar con Ayuso como si eso me fuera a molestar", ha señalado.

El jefe del Consell, que ha asegurado ser siempre muy respetuoso con la vida orgánica del resto de partidos, se ha manifestado así en Orihuela, donde ha visitado el Juzgado Privativo de Aguas, del que ha recibido el blusón honorífico y la insignia de oro de la entidad.

"Para mí es un honor que me comparen con una presidenta que es una referencia para mí, que además está resistiendo frente a los ataques furibundos del sanchismo todos los días y que, por lo tanto, me siento muy honrado con que se me haya comparado con Isabel Díaz Ayuso porque es una gran presidenta", ha concluido. EFE

