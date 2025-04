Pere Romeu:"No nos desviamos del foco de atención, abrir el primer título de la temporada"

Leganés (Madrid), 25 ene (EFE).- Pere Romeu, entrenador del Barcelona femenino, expresó este sábado durante la rueda de prensa previa a la final de la Supercopa de España que disputará ante el Real Madrid, que "no es lo más adecuado" haber tenido que hacer "cuatro viajes en la misma semana al mismo destino", pero que no se desvían "del foco de atención que es el partido de mañana", con el que quieren "abrir el primer título de la temporada".

Frente a la polémica abierta por el entrenador madridista Alberto Toril, que se quejó por tener un día menos de descanso que su rival y jugar el jueves, Romeu expuso los viajes que ha tenido que hacer su equipo, que volvió a Barcelona tras derrotar al Atlético el miércoles.

"Mañana vamos a demostrar en el campo que merecemos ganar este título, vamos a por todas. Cuatro viajes en la misma semana, al mismo destino, no es lo más adecuado, pero la situación se ha dado así, y no nos desviamos del foco de atención que es el partido de mañana, hacer un buen entreno hoy, que nadie se haga daño y abrir el primer título de la temporada", señaló el técnico barcelonista.

Romeu ahondó en las quejas sobre el tiempo de preparación y descanso expresadas por Alberto Toril y dijo que "la normativa es muy clara".

"Si tú eres campeón de la Copa de la Reina y eres campeón de la Liga, pasas a ser local en la final de la Supercopa, pasas a escoger el horario de entrenamiento, y eso es una cosa que no dictamina ni el Barça, ni el Real Madrid, dice la normativa, y si la normativa es así, están para cumplirlas. Unas veces algunas saldrán más beneficiadas y otras más perjudicadas", dijo.

Sobre el camino para lograr el quinto título de Supercopa del Barcelona, el técnico dijo que la clave está en seguir generando ocasiones de gol.

"El fútbol es muy exigente, todo lo que no sean títulos la gente no lo valora tanto, entonces mañana nosotras, si seguimos en la línea que estamos haciendo de tener muchas ocasiones de gol nos acercaremos a la victoria, y la victoria nos acercará al primer título de la temporada y eso es un plus de confianza para toda la plantilla para lo que nos viene a lo largo de la temporada", remató. EFE