Gamarra reclama a Sánchez "menos cabezonería" y "más sentido común" para no cerrar la central nuclear de Almaraz

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha reclamado este sábado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que tenga "menos prejuicio, menos cabezonería, más sentido común" y no cierre la central nuclear de Almaraz, en Cáceres, por lo que le ha instado a "escuchar el clamor de la sociedad extremeña y el clamor por Almaraz", ha dicho.

"Escuche señor Sánchez, tome nota, abandone el sectarismo, la ideología y ponga al sentido común al servicio de España y en este caso de los extremeños", ha reivindicado Cuca Gamarra en la clausura del Encuentro Intermunicipal del PP de Extremadura, junto con la presidenta del PP extremeño y de la Junta, María Guardiola.

En su intervención, Cuca Gamarra se ha querido sumar al "clamor de toda Extremadura" a la reivindicación que "María Guardiola, en nombre de todos los extremeños, está liderando", con el objetivo de que esta central nuclear "no se cierre", ya que eso "sí al futuro de esta región de Extremadura".

"Y a ese clamor de toda Extremadura, independientemente de quien haya votado, nosotros nos sumamos desde el convencimiento de que este es el camino del progreso y del futuro de esta comunidad", ha reafirmado Gamarra, quien ha mostrado el apoyo de PP a esta reivindicación.

En el marco de esta petición, la dirigente del PP ha señalado que van "a trabajar codo a codo, con todos los extremeños para hacer esto posible y hacerlo posible desde Europa y desde España", y ha reafirmado que van "a intentar por todos los medios convertir en una realidad ese grito de toda Extremadura".

El objetivo es "garantizar ese tejido social-económico que es tan importante para la provincia de Cáceres", como es la central nuclear de Almaraz, ya que "cerrarla significa un sinsentido y además es un ataque frontal a esta tierra, que no se merece el desprecio, sino que se merece todo lo contrario", ha resaltado.

"SE NOTA EL CAMBIO" EN EXTREMADURA

También Gamarra ha querido felicitar a María Guardiola y a todo el PP de Extremadura "porque se ve el cambio, se siente el cambio" en Extremadura cuando "ni tan siquiera se han cumplido los dos años de la llegada de muchos de vosotros a las alcaldías, a las concejalías y a la Junta de Extremadura".

En ese sentido, la dirigente del PP extremeño ha señalado que incluso "poniendo palos en las ruedas y con tanta pinza" por parte de la oposición, "el cambio se nota" en Extremadura, tras lo que ha reafirmado que más "se notará cuando los extremeños vuelvan a poder tomar la palabra y puedan decir sí, queremos seguir en el cambio".

Por eso ha destacado que "es una alegría comprobar cómo las cosas funcionan bien" en Extremadura, tras lo que Gamarra ha señalado que frente a la "política tóxica en la que nos ha metido Pedro Sánchez", la de Extremadura "es la mejor esperanza para el futuro", ha resaltado.

EL GOBIERNO "NO DA MÁS DE SI"

En clave nacional, la secretaria general del PP ha señalado que esta semana ha quedado "patente el absoluto sinsentido" del Gobierno de Pedro Sánchez", y "no solo por los decretos que no fueron convalidados esta semana en el Congreso de los Diputados", ya que "el problema no es un decreto en cuestión".

Gamarra ha considerado que las de estos decretos, "no serán las últimas votaciones que se seguirán perdiendo", debido a que el PSOE "perdió las elecciones y está gobernando a cambio de prebendas para mantenerse en el poder, pero no tiene una mayoría parlamentaria que le permita gobernar", ha dicho.

Pedro Sánchez "viene de derrota tras derrota parlamentaria, pero llegarán más", ha advertido la dirigente del PP, quien ha considerado que el Gobierno central "no da más de sí, ni tan siquiera ha sido capaz de tener unos Presupuestos Generales del Estado después de las últimas elecciones", ha dicho.

Por todo ello, Gamarra se ha dirigido a Sánchez para decirle que "si no puedes tener presupuestos, si no puedes ni tan siquiera después de unas elecciones aprobarlos, solo te queda una salida y es reconocer, Sánchez, que tu Gobierno no da más de sí y que toca dar la palabra a los españoles".

"Es el momento de que te vayas con un poco de dignidad y que dejes que sean los españoles los que podamos hablar en las urnas y los que podamos darle a España un Gobierno", ha espetado la secretaria general del PP a Pedro Sánchez.

Y es que esta semana "se ha demostrado la inviabilidad de un Gobierno, un Gobierno absolutamente paralizado, al que solo le queda la propaganda, ni más ni menos", ya que según ha añadido Gamarra, "a estas alturas todo el mundo sabe que a Sánchez solo le apoyan sus socios cuando tienen algo que llevarse a cambio y que los españoles, además, les importamos bastante poco".

Para ello, esta semana Sánchez "pretendía era que se aprobara un decreto batiburrillo donde los que eran utilizados como escudo político para él mantenerse en el poder" eran los pensionistas, los usuarios del transporte público o los valencianos víctimas de la dana, "pero que eran rehenes con otro objetivo, subir impuestos, blindar a los okupas, o pagar precios políticos a sus socios para que le sigan manteniendo en el poder", ha alertado Cuca Gamarra.

En ese sentido, ha advertido que el PP no ha "sido nunca el partido del no es no, pero tampoco somos el partido del 'sí bwana'", por lo que este partido va "a defender la dignidad de los pensionistas, de los usuarios del transporte público y de los valencianos", tras lo que ha instado a Pedro Sánchez a dejar "de ser un trilero de la política", ha concluido.