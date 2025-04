Clavijo siente "desconfianza" por el papel de Torres en la gestión covid e insiste en que debe una "explicación lógica"

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (CC), ha asegurado este jueves que siente "desconfianza" sobre el papel del que fuera presidente regional y actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en algunas de las gestiones que su Ejecutivo realizó durante la pandemia de covid y ha insistido en que este debe aún una "explicación lógica" sobre algunos de los detalles que se están conociendo.

Clavijo dijo que prefiere "ser respetuoso y distinguir" el plano judicial del político antes de pedir su dimisión, aunque remarcó que "cuando haces una afirmación y la documentación que publican los medios es totalmente distinta a la versión que has dado, oye, pues te genera desconfianza".

"Insisto, presunción de inocencia sí, nosotros no pagamos con la misma moneda que nos dieron o nos pagaron a nosotros, pero a partir de ahí, explicaciones políticas también. Y no las hay. La justicia tiene que trabajar y la justicia está investigando y ya cuando haya responsabilidades penales, civiles, administrativas o lo que sea, que cada uno asuma las consecuencias de sus actos. En la parte política yo se lo he dicho al propio ministro y lo he dicho públicamente, que lo que he echado de menos son explicaciones. Tiene que haber transparencia", consideró durante su intervención en el Nueva Economía Fórum en Madrid.

Falta, insistió, "una explicación lógica" porque "no se puede decir que había comités donde se levantaban actas y luego no haya actas; no se puede decir que se contrataban empresas por el método de la emergencia, que es un método de urgencia y emergencia, pero que no podías obviar que el objeto de las empresas a las que contratabas" tenía que ser el que le corresponde. "No podías contratar una empresa de limpieza para hacer una obra. El objeto social tiene que ser el que es. Y yo ahí he echado de menos y creo que va en detrimento de esa sensación de oscurantismo, explicaciones políticas", continuó.

En opinión de Clavijo, debería haber explicado los casos "con total franqueza" y asumir que "se pueden haber cometido errores" y que "seguro que se cometieron errores". "Ahí es donde yo, esa asunción de responsabilidades políticas, esa explicación, es la que yo creo que no se ha dado y es la que, en definitiva, está generando toda esta algarabía", concluyó.