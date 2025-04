Trapero defiende a Mossos, CNI y resto de policías frente a "teorías conspirativas" sobre atentados de 17-A

El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha rechazado este miércoles en el Congreso las "teorías conspirativas" sobre los atentados yihadistas del 17 de agosto (17-A) de 2017 en Cataluña y ha defendido la labor llevada a cabo por la policía catalana, así como del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Policía Nacional y Guardia Civil, también en lo referente al seguimiento que se hizo al imán de Ripoll y 'cerebro' de los atentados, Abdelbaki Es Satty.

"Es un ámbito de responsabilidad compartida y yo no voy a rehusar la responsabilidad, pero sí que le voy a decir que, difícilmente, aún haciendo más allí en esa mezquita, hubiésemos llegado a algo. Por una sencilla razón, porque Es Satty ya se preocupó de no mostrar lo que tenía entre manos desde el año 2014", ha expuesto Trapero, que en 2017 era el mayor de los Mossos, en la comisión de investigación en el Congreso.

"No hubo desorden, no hubo improvisación, no hubo descontrol y creo poder afirmar que la ciudadanía lo percibió", ha dicho Trapero sobre la actuación de los Mossos durante los atentados del 17-A.

Trapero ha reiterado que entiende que el CNI --que ha desclasificado material sobre Es Satty a petición del Congreso-- actuó con "lealtad", como dijo tras los atentados. "Utilicé la palabra lealtad porque la relación era así, y no era así sólo en el ámbito del terrorismo, era así también en materia de crimen organizado y desde hacía años", ha indicado.

En la documentación desclasificada, el CNI explica que sondeó a Es Satty, pero descartó captarlo como confidente por su "tendencia al engaño". De hecho, se llegaron a entrevistar con él hasta en tres ocasiones en la prisión de Castellón en 2014 y le facilitaron un teléfono para que les llamara si tenía algo que aportar, lo que hizo en ocasiones, pero sin dar ningún dato interesante para ellos.

CRÍTICAS A ALGUNOS MANDOS POLICIALES

A preguntas del PSOE, sí ha lanzado alguna crítica hacia algunos "mandos policiales" de las Fuerzas de Seguridad del Estado, según su experiencia personal como mayor de los Mossos. "Hablo de dificultades de tener lealtad con algunas personas, mandos policiales, no políticos; era muy difícil y no viene del 'procés", ha indicado, apuntado a que el problema era la "concepción del Estado".

No obstante, también ha señalado que, desde el 17-A, en la relación entre cuerpos policiales se ha avanzado de forma positiva, también en lo referente a la integración en el CITCO del Ministerio del Interior. "Hemos ganado en el nivel de franqueza, en la coordinación, no tiene nada que ver con aquel momento", ha dicho sobre la situación actualmente.

Trapero ha explicado que los Mossos y el resto de cuerpos policiales "no han dejado de ir por las mezquitas, no han dejado de investigar en el ámbito terrorista", por lo que ha lamentado que se lancen "teorías de conspiración" sobre lo que ocurrió el 17-A o se "tergiverse" la realidad desde algunos ámbitos para tratar de responsabilizar en exclusiva a la policía catalana.

REBATE AL MINISTERIO DEL INTERIOR CON EL PP

Dicho esto, ha lamentado que el exsecretario de Estado de Seguridad con el PP José Antonio Nieto señalara ante la comisión de investigación a los Mossos por falta de diligencia a la hora de seguir a Es Satty, al entender que lanzó "críticas sin motivo" que él "no entiende".

Trapero se ha mostrado molesto con que Nieto, que ahora es consejero en la Junta de Andalucía, dijera en el Congreso que los Mossos desatendieron la amenaza terrorista, aludiendo al 'procés'. "Me parece una cosa tan bárbara", ha apostillado.

En este sentido, ha acotado el grado de conocimiento que tenían los Mossos sobre Es: "Antes de los atentados, nadie nos dijo nada de Es Satty", ha comentado, añadiendo que en Mossos "no tenían una investigación" sobre este imán.

Según Trapero, tras los atentados, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se comunicó que "habían tenido relación" con Es Satty porque se habían entrevistado en alguna ocasión, aunque no tenían relación desde "hacía un tiempo". "Eso lo comunicaron, no a mí personalmente, sino a los investigadores de la Comisaría General de Información", ha enfatizado.

"Lo preocupante es que se hizo llegar a la ciudadanía que algo se había hecho mal en el cuerpo de Mossos y había originado o había posibilitado esos atentados. Eso es lo que no hay derecho. No hay derecho a hacerlo con Mossos y no hay derecho a hacerlo con nadie", ha añadido Trapero, tras decir que ellos son los primeros en hacer autocrítica para mejorar.

EXPLOSIÓN DE ALCANAR Y NOTA INFORMATIVA

Otras de las cuestiones abordadas ha sido la explosión de la casa de Alcanar en la que murió Es Satty y otros terroristas, explicando que sí se valoró por Mossos la conexión con una célula terrorista, pero que fue "pasada la segunda explosión" de las sustancias que allí se almacenaba, la conocida como 'madre de Satán'.

En este sentido, ha quitado relevancia a la nota informativa de un servicio de información extranjero --"no fue la CIA"-- apuntando antes del 17-A a la posible comisión de un atentado en Las Ramblas. Trapero ha explicado que aquel aviso era "inconcreto" y que no se llevó a ninguna reunión de la mesa de evaluación del Ministerio del Interior, ni por Mossos ni por otros cuerpos o el CNI.

"No era la primera vez que llegaban avisos así", ha expuesto, añadiendo que el atentado del 17-A en Las Ramblas y Cambrils lo perpetra la célula de Es Satty como "consecuencia de la explosión de Alcanar" y que no pueden llevar a cabo el plan inicial de usar el explosivo en el Camp Nou, la Sagrada Familia y la Torre Eiffel de París.

En su comparecencia, Trapero ha lamentado que los Mossos se hayan enfrentado "a lo largo de su historia a auténticas campañas de desinformación e intentos de desprestigio". Frente a esto, ha aportado datos como que en el periodo de 2013 a 2017 realizaron un total de 16 operaciones antiterroristas que afectaron a 71 personas, siendo de ellos 30 detenidos y 41 investigados.