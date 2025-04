El PP replica al PNV que si hacer amigos "cuesta 16 millones", eso ya no es amistad, sino que parece "chantaje"

El PP ha salido al paso de las críticas del PNV al portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, por cuestionar la cesión al partido nacionalista del palacete de París que actualmente ocupa el Instituto Cervantes y que fue sede del Gobierno vasco en el exilio. Para los 'populares', si la amistad con los nacionalistas "cuesta 16 millones", en alusión al precio estimado del inmueble, eso ya parece "chantaje".

La respuesta la ha dado este miércoles en el Pleno del Congreso el portavoz económico del PP, Juan Bravo, en el debate parlamentario sobre el decreto ley 'omnibus' que incluye esa medida.

A su juicio, si el PNV quiere recuperar ese palacete que la Gestapo nazi entregó a Franco, lo que debería haber hecho sería presentar una iniciativa legislativa específica con sus argumentaciones, pues ve "de dudosa legalidad" incluirlo en el decreto ley pues parece "utilizar el patrimonio del Estado para beneficiar a un partido político".

"Señores del PNV no permitan el chantaje y no permitan que el conjunto de españoles piensen que a ustedes les han comprado porque es lo que van a pensar", ha señalado.

Y ante el aviso del PNV de que el PP no "hace amigos" criticando este asunto, Bravo ha replicado que los 'populares' no están en el Parlamento para hacer amigos, sino para trabajar para los españoles. "Y si la amistad cuesta 16 millones de euros, eso no es amistad", ha zanjado.