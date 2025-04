Foro Nuclear destaca cómo Europa apuesta por esta energía y critica el cierre de Almaraz

Madrid, 20 ene (EFE).- El Foro Nuclear ha vuelto a criticar el programado cierre de la central de Almaraz, mientas en Europa la energía nuclear es reconocida en la taxonomía verde, y no soporta las "desproporcionadas cargas fiscales" de España, y "la práctica totalidad de los países industrializados está optando por extender sus parques nucleares".

La asociación señala en un comunicado que esta apuesta se produce "dado su enorme valor estratégico al ser una energía firme, fiable, sin emisiones de CO 2 , que incrementa la estabilidad del sistema y contiene la subida de la factura eléctrica", indicó la asociación.

En este sentido, alertó de que el cierre de la central de Almaraz, en la provincia de Cáceres, que está previsto que de comienzo en 2027, afectaría negativamente al conjunto del sector energético en España, reduciendo los márgenes de cobertura de demanda, empeorando la estabilidad de la red, incrementando la factura eléctrica de ciudadanos y empresas, y las emisiones de CO 2 .

Asimismo, su cierre produciría un impacto negativo “muy importante y directo” en la economía y empleo de la comarca, Campo Arañuelo, y de toda la provincia, según explicó la asociación este lunes por medio de un comunicado.

El pasado sábado 18 de enero una manifestación con la presencia de alcaldes, ciudadanos y sectores económicos, políticos y sociales extremeños se movilizaron para defender la continuidad de la central nuclear de Almaraz frente al inicio del cese de su explotación en 2027.

La central da empleo a casi 3.000 trabajadores directos e indirectos y su producción energética supone el 7 % de la demanda total del país, recuerda el Foro.

Tras la marcha, el Ministerio de Transición Ecológica defendió que el cierre de la central obedece a una decisión empresarial basada en criterios económicos y no a una imposición del Gobierno, que no puede atender a la petición de modificar el calendario de cierre porque este no se ha establecido por decisión suya sino a instancias de las propias eléctricas.

El Foro indicó que la energía nuclear “ha soportado en los últimos cinco años un incremento de la presión fiscal asfixiante”, con una carga tributaria soportada por el parque nuclear que se ha incrementado en ese período un 70 %, al pasar de 16 €/MWh a 28 €/MWh, “discriminando la generación nuclear frente a otras tecnologías y haciendo insostenible su viabilidad económica”.

También denunció que en numerosas ocasiones varios de estos tributos son "redundantes, con objetos y bases imponibles duplicados y que en su mayoría no atienden a su finalidad".

“La presión fiscal que soporta la nuclear supone una losa para la competitividad de la generación nuclear en España y, por tanto, para su continuidad”, anotó el foro, que añadió que "el constante incremento tributario es la mayor incertidumbre que afronta el sector y la principal razón que impide la continuidad de las plantas".

EFE

imh/ads