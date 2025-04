Isidre Esteve: "El Dakar no es como empieza, sino como acaba"

Redacción deportes, 19 ene (EFE).- Isidre Esteve, que este domingo regresó a Barcelona tras participar en la vigésima edición del Rally Dakar, se mostró feliz por el resultado conseguido y destacó que la prueba “no es como empieza, sino como acaba y nosotros en el Dakar hemos dado un paso adelante”, comentó.

El piloto de Toyota superó problemas mecánicos y médicos y en la segunda semana luchó regularmente por el top 20 absoluto de las etapas, para acabar el 22 en ultimate, la categoría reina de coches.

“No empezamos el Dakar 2025 de la mejor manera o, al menos, no como lo habíamos planeado. Contraer la gripe el primer día y que ésta me afectará el estómago hizo que durante cuatro días me encontrara muy mal. Luego, un problema mecánico en la crono de 48 horas nos hizo perder 3 horas, pero a todo el mundo le pasan cosas. Lo más importante es habernos recuperado y haber tenido muy buen ritmo la segunda semana”, explicó.

A pesar de esos problemas durante la primera semana, físicos y mecánicos, la recuperación posterior permitió que el Repsol Toyota Rally Team se aupara a las puertas del top 20 de la categoría ultimate (22) y del top 30 en la general (32).

Después de 14 días de competición y 4.906 kilómetros cronometrados de un total de 7.828, la propia dureza de la carrera puso en valor un resultado que Isidre Esteve consiguió pilotando solo con las manos, con los mandos adaptados en el volante por Guidosimplex, en un plano de igualdad total. EFE

jmd/jpd