96-94: Homesley lideró la victoria del Dreamland Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 22 dic (EFE).- Cuatro triples de Homesley en los últimos cuatro minutos fueron decisivos para el triunfo del Dreamland Gran Canaria frente al Casademont Zaragoza (96-94) en el Gran Canaria Arena.

El jugador norteamericano desatascó el juego ofensivo de su equipo ante un Zaragoza que estaba apretando. Sus tres triples consecutivos puso a su equipo seis puntos arriba (89-83) a falta de dos minutos, pero tanto Slaughter como Bell-Haynes aportaban lo suyo para mantenerse en el partido.

Dos equipos que llegaban igualados en la clasificación con las mismas victorias y que demostraron también en Gran Canaria la igualdad entre ellos.

Buen inicio del Casademont Zaragoza que se aprovechó bien de las dudas del equipo. Triple de Jaime Ferrnández y cinco puntos de Slaughter ponían al equipo aragonés con una pequeña ventaja en el mercador (5-11, min3).

Poco a poco el Dreamland Gran Canaria fue entrando en el partido y no permitió que su rival se fuera con más ventajas en el marcador.

Fueron entrando las canastas locales, así como el trabajo defensivo iba dando sus frutos. En el minuto 12 se ponían por

delante por primera vez (12-11), pero no para marcharse.

Volvía el acierto exterior del Casademont Zaragoza con lanzamientos y de Mencía y Bell-Haynes, pero empezó a funcionar

la segunda unidad del Gran Canaria y el choque se igualó hasta el inicio del segundo cuarto cuando acciones importantes de Carlos

Alocén, unidos a errores visitantes, llevaron a los locales a conseguir un parcial de 11-0 y poner el electrónico en 33-27.

Las pérdidas y las dudas defensivas estaban marcando el juego de Zaragoza, pero eso no le impedía seguir dentro del choque y no

permitía que el rival se fuera. Máxima igualdad en los minutos finales y 44-41 resultado con el que se iba al descanso y aun 20 minutos por jugarse en una primera parte que destacó el acierto ofensivo de las dos formaciones y las once pérdidas del equipo maño por nueve de los locales.

No cambió nada el inicio del tercer cuarto con dos equipos muy activos en ataque en busca de controlar el partido. Fue el

Dreamland Gran canaria quien dio el primer empujón para poner una primera máxima ventaja en el marcador (62-55, min.28) tras

canasta de Salvo.

Reaccionó, como lo ha hecho durante todo el choque el Zaragoza con canasta de Bell-Haynes y triple de Yusta (64-61) y llegar al

inicio del último tramo con un ajustado 68-63.

Mejor el Dreamland Gran Canaria en este inicio y fruto de ello una máxima ventaja de nueve puntos (75-66). Pero el Casademont

Zaragoza no vino a perder. Con Bando en el interior y con Bell Haynes y Slaughter por fuera este equipo iba a dar guerra.

Tras un triple de Slaughter (79-80, que volvía a poner al Zaragoza por delante, empezó el festival Homesley que pese a tener a

Slaughter muy activo, llevó a su equipo a ponerse seis puntos arriba a falta de dos minutos.

Bango y Haynes respondieron para de nuevo igualar (89-89), pero un triple de Brussino daba ese empujón necesario y casi definitivo

(92-87, a 1.19 para el final).

Intercambios de canastas, el Zaragoza volvió a la igualdad y tuvo el último balón para igualar o ganar el partido, pero Haynes no estuvo

acertado en esta ocasión.

96. Dreamland Gran Canaria (22+22+24+28). Albicy (7), Thomasson (8), Brussino (17), Pelos (5), Tobey (2) -inicial-, Alocén (12),

Homesley (23), Conditt (6), Kljajic (2), Salvó (8) y Diop (6).

94. Casademont Zaragoza 94 (27+14+22+31). Bell-Haynes (17), Slaughter (18), Yusta (8), Fernández (3), Bango (21) -inicial-,

Sulejmanovic (9), Spissu (5), González (-), Mencía (13) y Rodríguez (-)

Árbitros: Olivares, Padrós y Sánchez. Señalaron técnica al banquillo local (min.34) y eliminaron a Tobey (min.35)

Incidencias: Partido disputado en el Gran Canaria Arena, ante unas cuatro mil personas. EFE

