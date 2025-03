Duelo de equipos a la baja

Santander/Elda (Alicante), 21 dic (EFE).- Los dos peores equipos en las últimas cinco jornadas disputadas en LaLiga Hypermotion, Racing de Santander y Eldense, inmersos en una mala racha de puntos y goles, se enfrentan este domingo en El Sardinero en un encuentro en el que los cántabros quieren irse de vacaciones con un buen sabor de boca tras una gran primera vuelta que se ha visto empañada por estos últimos resultados y, para ello, el técnico verdiblanco, José Alberto López, ha adelantado que habrá cambios en el once.

"En el estilo y en la idea no habrá cambios. No es negociable. Lo que nos ha llevado a estar aquí para bien o para mal, una situación en el corto plazo mala, pero en el medio-largo, excepcional, es esto. Tenemos unos jugadores que se adaptan muy bien a una idea. Cada jugador aporta a ese estilo, con unos u otros, pero sí os puedo asegurar que para el domingo va a haber cambios en el once", ha afirmado el técnico asturiano en la previa del partido.

En la defensa es donde podría haber más novedades, ya que aparte de la baja de Montero, por sanción, es probable que Mantilla y Javi Castro e, incluso, Saúl, entren en el once. En la medular no parece que vaya a tocar a Aldasoro y Vencedor, pero en la línea de ataque, Suleiman podría tener su oportunidad de inicio y Karrikaburu estar en punta de lanza en lugar de Arana.

"Con los números que estamos haciendo, la ilusión que se ha generado, lo que ha crecido el club y todo lo bueno que rodea al Racing, creo que todos merecemos irnos a las fiestas con tranquilidad y buen sabor de boca y descansar una semana de desconexión total", ha añadido el entrenador del Racing de Santander.

El Eldense, con cinco partidos sin marcar un gol en los que apenas ha sumado dos puntos de quince posibles, llega al estadio de El Sardinero con necesidad de reencontrarse con la victoria ante un rival que también acumula cinco jornadas sin ver puerta y apenas ha sumado un punto en los últimos cinco encuentros.

Estos números obligan al equipo de Dani Ponz a reaccionar ante un Racing que hasta hace pocos días era líder en LaLiga Hypermotion después de un espectacular primer tercio de campeonato. Del mal momento del Racing pretende aprovecharse un Eldense que lleva un mes sin dar con la tecla.

Después del varapalo sufrido en Málaga (3-0) el pasado miércoles, el conjunto alicantino, que sigue en puestos de descenso, necesita cambiar de dinámica con un triunfo de prestigio en Santander y acabar el año 2024 fuera del vagón de cola.

El técnico Dani Ponz se muestra convencido de que la situación de su equipo “se puede revertir porque hemos competido en todos los partidos que hemos disputado. No puede volver a pasar lo que hicimos en Málaga en la primera parte”.

El equipo alicantino afronta el partido con la baja de Iván Martos y Joel Jorquera por sanción y Darío Dumic y Simo Bouzaidis por problemas físicos.

Alineaciones probables:

Racing de Santander: Ezkieta; Mantilla, Manu Hernando, Javi Castro, Saúl; Andrés Martín, Vencedor, Aldasoro, Suleiman, Íñigo Vicente; Karrikaburu.

Eldense: Mackay, Gámez, Monsalve o Youness, Piña, Mateu, Timor, Sergio Ortuño, Chapela, García, Quintana y Juanto Ortuño.

Árbitro: José Luis Guzmán Mansilla (Comité andaluz)

Campo: Campos de Sport de El Sardinero

Hora: 18.30.

