PSOE exige a Ayuso disculpas al fiscal general y que "mida sus palabras" con Sánchez tras decir que destroza democracia

El portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, Jesús Celada, ha exigido a la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que "mida sus palabras" tras decir que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "destroza la democracia" y le ha reclamado que "pida disculpas" por el "acoso" contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

Lo ha hecho en los pasillos de la Cámara de Vallecas en el receso tras la aprobación de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid y a continuación de la atención a medios de Ayuso donde ha afirmado que Sánchez está "acorralado por la corrupción", y le ha acusado de "destrozar la democracia". "Es una vergüenza para España", ha lanzado.

Ante ello, Celada ha afeado a la presidenta de la Comunidad de Madrid que "cuando le interesa" la Unidad Central Operativa (UCO) "acierta" y que "cuando no le interesa, la UCO no acierta". Se refiere a que no encontrase "cero mensajes" en los dispositivos de García Ortiz, algo que Ayuso ha interpretado como que el fiscal lo hizo para "engañar a la Guardia Civil con el único fin de ocultar la comisión de un posible delito por el que está imputado".

"A la hora de utilizar a los servicios de seguridad y a la justicia, la señora Ayuso tendría y el Partido Popular tendrían que dar explicaciones porque en esta comunidad hemos visto cómo ha habido casos de espionaje utilizando a los cuerpos y a las fuerzas de seguridad del Estado. Hemos visto cómo en algún momento se ha presupuesto que a la justicia se la tenía controlada", ha añadido Jesús Celada, en respuesta a las acusaciones de Ayuso de que se están utilizando los mecanismos del Estado contra un rival político.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha pedido a Ayuso que tuviera "un poquito más de pudor y de prudencia para decir con tanta frivolidad que vivimos en una dictadura". "Por respeto a las víctimas, a los familiares y a los que tenemos conocimiento de historia de España y sabemos las consecuencias de lo que es vivir en una dictadura, que por cierto en la Comunidad de Madrid siguen presentes ni más ni menos que con 50 fosas en nuestra región", ha planteado.

Asimismo, ha cuestionado su habilidad para "entender la legitimidad" de un Gobierno de coalición que es el "resultado de los votos en una democracia tan sana como la que se tiene en este país a pesar del desprestigio de Ayuso".

En cambio, su homóloga de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha tachado al fiscal general del Estado de "mercenario al servicio de una organización criminal liderada por Pedro Sánchez". "Han instrumentalizado absolutamente todo el Partido Socialista, han utilizado todas las instituciones del Estado, han colonizado todos los contrapesos de poder y no lo han hecho solos, lo han hecho con el apoyo inestimable del PP", ha rematado.