Hugo Arillo: “El objetivo del próximo año es el oro en el Mundial”

Alicante, 11 dic (EFE).- El vigente subcampeón del Mundo de taekwondo (-54 kg) Hugo Arillo aseguró que su principal objetivo para el año 2025 es lograr la medalla de oro en el Campeonato del Mundo que se celebrará en Wuxi (China).

“A corto plazo, el primer objetivo es el Mundial. Tras haber ganado la plata en el anterior, ahora quiero el oro”, afirmó a Efe el deportista, que no ocultó que a medio plazo su gran reto es “la clasificación para los Juegos de Los Ángeles”.

“Logré la clasificación para París vía ránking, pero los criterios en nuestro deporte son muy duros y España ya tenía una plaza en esa categoría”, recordó Arillo, de 22 años, quien admitió que el final de la temporada ha sido “atípico”, ya que ha dedicado los últimos meses a recuperarse de unas molestias en la rodilla.

El ilicitano es consciente de que cualquier opción de éxito será más complicada en el futuro, ya que ha perdido la capacidad de sorpresa con los rivales.

“Antes había algunos que no me conocían o me habían visto poco, pero al ser subcampeón del Mundo y estar entre los primeros del ránking eso cambia. Todo el mundo te estudia, como es normal”, reflexionó Arillo, quien añadió que no queda más remedio que “tener cada vez más recursos para seguir sorprendiendo”.

Hugo Arillo se mostró “orgulloso” de haber sido elegido recientemente Mejor Deportista Masculino de la provincia de Alicante y afirmó que como atleta de élite “es un privilegio formar parte de una Comunidad y una provincia que ayuda a sus deportistas”.

El ilicitano, que entrena de forma regular en el CAR de Barcelona, calificó su incorporación al Club Furyo de Alicante, entidad por la que compite en los eventos nacionales, como “una de las mejores decisiones que he tomado en mi vida”.

“Después de ese cambio me fui sintiendo mejor, tanto anímicamente como mentalmente. Estaba más contento y así se vio luego con los resultados, ya que pocos meses después quedé subcampeón del Mundo y campeón de los Juegos Europeos”, recordó.

“A veces, los deportistas necesitamos cambios para volver a resurgir de las cenizas. Creo que fue una decisión sabia”, apostilló el taekwondista, que calificó la entidad como “muy familiar”. EFE

