Rego asegura que el Gobierno trabaja a nivel internacional para "erradicar" la violencia digital

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha asegurado que el Gobierno trabaja a nivel internacional --incluido con Naciones Unidas-- para "erradicar" la violencia digital.

En una entrevista de este lunes en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press, ha defendido que se necesita voluntad política para abordar este ámbito: "Reconozco, sin embargo, que hay una parte que es liderazgo y voluntad política. Nosotras la tenemos".

Además, ha reclamado "mecanismos globales" que regulen el acceso a contenidos que son, en sus palabras, claramente violentos y pueden estar vulnerando los derechos de la infancia a nivel internacional.

Lo ha dicho al preguntársele sobre la verificación en las plataformas de contenidos para adultos en España, en que ha indicado que una de las dificultades que se presentan "con la industria que genera estos contenidos" es que algunas de estas páginas webs quedarían fuera de la jurisdicción del Gobierno.

Asimismo, se ha mostrado contraria a la autorregulación de la industria ya que, para ella, no ha funcionado, y ha sostenido: "No hay ninguna razón para que no esté sometido a examen, igual que cualquier otro sector económico".