Sergio González: "Este resultado no puede ser"

Leganés (Madrid), 8 dic (EFE).- Sergio González, capitán del Leganés, se mostró disgustado por la derrota de su equipo este domingo por 0-3 ante la Real Sociedad y consideró que resultados así no deben repetirse.

"Son siempre partidos muy igualados que se deciden por detalles. Y creo que a los detalles tenemos que darle mucho más importancia, ser mucho más intensos, agresivos y estar más concentrados porque en cada detalle, en cada acción, se marcan las diferencias. Este resultado no puede ser", dijo.

"Está claro que no se pueden encajar tres goles, si encajas tres goles lo normal que ni puntúes. Tenemos que minimizar los errores porque yo creo que a nivel de juego estamos dando el nivel, pero en acciones puntuales, errores individuales nos están costando goles. Tenemos que darle mucho más importancia a los detalles porque cada metro puede ser diferencial", añadió.

El zaguero no quiso poner el cansancio por jugar una prórroga en la Copa del Rey como excusa: "Hemos jugado una prórroga pero ellos también, no hay excusa ninguna. Estamos preparados físicamente para llevar este tipo de ritmos, tampoco tenemos partidos entre semana todas jornadas, así que no hay excusa ninguna. hay que hacer autocrítica y volver a nuestro mejor nivel".

Ahora visitarán al Barcelona en el Camp Nou: "Tenemos que ir convencidos. No va a ser fácil, está claro, pero vamos a ir a por ello. Primero tenemos que analizar bien qué está pasando, hacer autocrítica y trabajar muy duro para minimizar los errores y dar el mejor nivel a nivel individual para que se beneficie el equipo".

Por otro lado habló sobre la posibilidad de que lleguen refuerzos en invierno: " A mí no me compete hablar de esas cosas, yo confío plenamente en la plantilla. Tenemos una plantilla muy completa, creo que es para estar muy orgullosos del equipo que hemos formado, tenemos jugadores de diferentes registros en todas las posiciones. Tenemos el nivel, creo que hay que confiar. Hoy ha sido un día muy malo pero nos tenemos que reponer". EFE