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Once años y medio de prisión para cada acusado de encerrar a una mujer en una casa 5 meses

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Salamanca, 19 mar (EFE).- La Audiencia de Salamanca ha condenado a once años y medio de prisión a cada uno de los dos principales acusados de encerrar durante cinco meses a una mujer, que tiene una minusvalía del 79 % por discapacidad psíquica, en una casa sin agua corriente, ni sanitarios, ni luz, ni calefacción.

La sentencia, facilitada este jueves por fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, condena a cada uno de los dos procesados, que eran pareja en el momento de los hechos, por detención ilegal, un delito contra la integridad moral y un delito continuado de estafa.

La resolución judicial también condena a otra persona a dos años y medio de prisión por un delito de detención ilegal y otro contra la integridad moral con una circunstancia atenuante por padecer una discapacidad intelectual leve.

El tribunal considera hechos probados que los dos encausados principales, aprovechándose de las circunstancias personales y vulnerabilidad que presentaba la víctima, se ganaron su confianza y la convencieron para irse a vivir con ellos el 4 de junio de 2024.

Posteriormente, a principios de agosto, la trasladaron a una casa ocupada ilegalmente.

Allí la mantuvieron encerrada en contra de su voluntad sin las necesarias condiciones de higiene, habitabilidad y salubridad acordes a la dignidad humana.

El tercer acusado participó en estos hechos de manera secundaria, efectuando acciones puntuales, y se encargaba de llevarle agua, medicina y comida y limpiar los excrementos que la víctima realizaba en un cubo.

La víctima dormía además en un colchón mugriento y, como resultado de estas circunstancias, se observó una importante pérdida de peso en la perjudicada, quien antes de suceder los hechos, concretamente en el año 2023, era obesa.

Esta situación se mantuvo hasta que el 18 de diciembre de 2024, cuando un hombre llamó a la Policía comunicando la situación en la que se encontraba la víctima, puesto que ella le había pedido ayuda indicándole que tenía hambre y que estaba secuestrada.

Para acceder a la casa, fue necesaria la intervención de los bomberos, que tuvieron que fracturar la cerradura de la puerta de acceso al domicilio y la cerradura de la puerta de la habitación en la que se encontraba la víctima.

Durante el tiempo en que la perjudicada permaneció encerrada, los dos acusados principales dispusieron de 2.171,52 euros de la cuenta bancaria de la que era titular la denunciante.

La sentencia considera acreditado que el tercer procesado no dispuso de dinero alguno de la víctima y que se trata de una persona con una discapacidad intelectual leve y dificultades en el área cognitiva, altamente vulnerable a las presiones que pueda recibir, con déficit en sus herramientas de afrontamiento, carencias para la gestión de problemas y elevada influenciabilidad.

En concreto, la Audiencia ha condenado a cada uno de los dos principales acusados a siete a años y medio de prisión por detención ilegal, a un año y tres meses por un delito contra la integridad moral y a dos años y nueve meses por un delito continuado de estafa, además de tener que indemnizar a la víctima.

El tercer encausado, al aplicar la atenuante por discapacidad intelectual leve, ha sido condenado a dos años y medio de prisión por un delito de detención ilegal y otro contra la integridad moral. EFE

nmb-erbq/ram

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