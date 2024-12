El juez pide al Supremo valorar si Guinea "está dispuesta" a investigar al hijo de Obiang

Madrid, 3 dic (EFE).- El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha pedido al Supremo valorar si la justicia de Guinea Ecuatorial "está dispuesta" a investigar al hijo de su presidente, Teodoro Obiang, y dos miembros de su gobierno por el presunto secuestro y torturas de cuatro opositores en 2019, o "no puede realmente hacerlo".

El magistrado Pedraz ya trató sin éxito hace meses de ceder la jurisdicción sobre esta causa a Guinea Ecuatorial, que solicitó hacerse cargo, si bien la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocó su decisión porque aquella solo era competencia de la propia Sala y no del instructor.

No ha sido la primera vez que la Sala ha revocado una resolución del juez en esta causa tras los múltiples recursos de los familiares de los opositores y del Movimiento para la Liberación de Guinea Ecuatorial-Tercera República (MLGE3R).

Poco después, también le obligó a dictar órdenes europeas e internacionales de detención e ingreso en prisión contra los investigados: el hijo de Obiang, actual secretario de Estado de la Presidencia de Guinea Ecuatorial; el director de la Seguridad Presidencial, Isaac Nguema; y el ministro de Estado, Nicolás Obama.

Según la querella que pidió investigarles en la Audiencia Nacional, cuatro opositores -el fallecido Julio Obama, Feliciano Efa, Martín Obiang y Bienvenido Ndong, dos de nacionalidad española y otros dos residentes en España-, partieron en noviembre de 2019 desde Madrid a Juba (Sudán del sur), pero fueron retenidos arbitrariamente y trasladados a Guinea Ecuatorial en un avión presidencial para ser encarcelados y torturados.

Ahora, lo que ha hecho Pedraz es enviar una exposición razonada al Tribunal Supremo, a la que ha tenido acceso EFE, para que valore si Guinea Ecuatorial puede investigar los hechos.

Lo hace porque, según explica, la ley dice que los delitos no son perseguibles en España si el país en el que se cometieron o del que es nacional la persona investigada ha iniciado una investigación, salvo que éste "no esté dispuesto" a llevar a cabo o "no pueda realmente hacerlo".

Las acusaciones discrepan radicalmente con la tesis del magistrado y han recurrido la inmensa mayoría de sus resoluciones. En este caso, ya han solicitado la nulidad de esta exposición razonada que consideran "absolutamente despegada de la realidad", y porque, dicen, no se les ha permitido que expongan sus argumentos.

Sostienen que el juez "oculta información fundamental" al Supremo y subrayan que dos de los investigados, Carmelo Ovono y Nicolás Obama, se encontraban en España durante el tiempo en que sucedieron los hechos, y esta circunstancia -indican- hacen que la jurisdicción española sea "prioritaria" para investigar los hechos.

Recuerdan además que Carmelo Ovono Obiang "estaba incluso en Madrid cuando se iba a proceder a su detención", si bien finalmente acabó saliendo del país.

Las acusaciones denuncian estar sufriendo una "gravísima indefensión" y señalan que no han recibido la documentación remitida por Guinea Ecuatorial. EFE