Russell lidera los primeros libres del GP de Japón

Tokio, 27 mar (EFE).- El británico George Russell (Mercedes), líder del Mundial de Fórmula Uno, marcó este viernes el mejor tiempo en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Japón, tercera cita de la temporada y última prueba antes del parón obligado tras la suspensión de las carreras de Baréin y Arabia Saudí debido al conflicto en Oriente Medio.

Russell firmó un mejor crono de 1:31.666, apenas dos centésimas más rápido que su compañero, el italiano Andrea Kimi Antonelli, consolidando el dominio de Mercedes en este inicio de curso.

El tercer mejor tiempo fue para el británico Lando Norris (McLaren), seguido de su compañero Oscar Piastri, mientras que los Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton completaron la quinta y sexta plaza, confirmándose como la principal alternativa a la escudería alemana.

La sesión estuvo marcada por las particularidades del nuevo reglamento técnico, que otorga mayor protagonismo a la parte eléctrica y elimina el sistema DRS, donde varios pilotos evidenciaron problemas de velocidad punta en zonas rápidas del ciruicto, afectando al rendimiento en uno de los trazados más técnicos del calendario.

El arranque de la sesión también dejó contratiempos en varios equipos. El británico Lando Norris no pudo salir a pista hasta pasado el ecuador del entrenamiento debido a problemas en el garaje de McLaren, mientras que el tailandés Alexander Albon (Williams) sufrió dificultades con la suspensión delantera de su monoplaza.

Además, Albon protagonizó dos de los momentos más delicados de la sesión, tras perder el control de su monoplaza y rozar el muro del circuicto, y su toque con el piloto mexicano Sergio Pérez (Cadillac) en la chicane, que tampoco tuvo consecuencias mayores.

En cuanto a la representación hispanohablante, el argentino Franco Colapinto (Alpine) finalizó en la decimosexta posición, justo por delante del español Carlos Sainz (Williams), decimoséptimo, mientras que Sergio Pérez no pasó del decimonoveno puesto.

Por su parte, la atención también estuvo centrada en Aston Martin, que continúa sin levantar cabeza en este arranque de temporada. El equipo ocupó las dos últimas posiciones, en una sesión marcada por la ausencia del español Fernando Alonso, que cedió su monoplaza al estadounidense Jak Crawford, quien completó en última posición la sesión obligatoria para jóvenes pilotos.

Su compañero, el canadiense Lance Stroll, tampoco logró mejorar, confirmando el difícil momento de una escudería que aún no ha sumado puntos en la clasificación general.

los segundos entrenamientos libres arrancarán a las 15.00 hora local (06.00 GMT) en el circuito de Suzuka, pista de 5.807 metros y 18 curvas, considerado como uno de los más técnicos del campeonato.

La tercera y última sesión de práctica tendrá lugar este sábado, a las 11.30 hora local (03.30 GMT). EFE

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