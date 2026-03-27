4-2. Chile remonta para vencer a la mundialista Cabo Verde en amistoso en Auckland

Redacción Deportes, 27 mar (EFE).- La selección de Chile derrotó este viernes de remontada a la de Cabo Verde por 4-2 en un partido amistoso sin antecedentes jugado en el Estadio Eden Park, de la ciudad neozelandesa de Auckland.

La Roja se fue en ventaja con un gol de Ben Brereton a los 16 minutos. Maximiliano Gutiérrez en el minuto 58, Felipe Loyola en el 67 y Gonzalo Tapia en el 79 completaron la exhibición.

Dailon Livramento, en el minuto 21, y Sidny Lopes Cabral en el tercer minuto añadido al primer tiempo recortaron distancias.

Cabo Verde se clasificó por primera vez al Mundial y prepara su debut con España el 15 de junio en el grupo H, que completan las selecciones de Arabia Saudí y Uruguay.

Chile ha comenzado a conformar un nuevo grupo para las eliminatorias del Mundial 2030 debido a que ha quedado al margen del torneo por tercera ocasión consecutiva.

El partido comenzó lento y en los 15 primeros minutos no hubo grandes oportunidades, pero todo cambió al minuto siguiente cuando La Roja aprovechó una distracción del equipo africano para abrir el marcador con Brereton.

El delantero del Derby County inglés sorprendió a la zaga africana, y tras recibir un pase del volante Rodrigo Echeverría del mexicano León, encaró al área y definió sin oposición ajustado al palo izquierdo del portero Vozinha.

La ventaja duró poco y a los cinco minutos Los Tiburones Azules nivelaron la pizarra ante un descuido de la defensa chilena en un centro raso del lateral del Benfica Sidny Lopes Cabral.

La pelota cruzó toda al área sin ser despejada hasta llegar a los pies del delantero Dailon Livramento, del Casa Pia portugués, quien apenas la empujó en la boca del arco para batir al meta Lawrence Vigouroux.

Cabo Verde se quedó con 10 jugadores sobre el final del primer tiempo con la expulsión del central Diney Borges que tocó con la mano la pelota la borde del área ante un ataque de Brereton.

Los dirigidos por Bubista siguieron sorprendiendo y en el tercer minuto del descuento, antes de ir al descanso, Lopes Cabral disparó a puerta desde el vértice del área y la pelota se metió al arco tras pegar en la base del palo.

Con un contraatque, en el segundo tiempo, La Roja puso el 2-2 con el atacante del Independiente de Argentina Gutiérrez, quien ante una mala salida del portero Vozinha remató a puerta vacía, tras pase del volante del Pisa italiano Felipe Loyola.

Fue el propio Loyola quien marcó el tercero, con un disparo al palo derecho desde la frontal del área tras un pase de taco de Gutiérrez, mientras que la cuenta la cerró Tapia.

- Ficha técnica:

4. Chile: Lawrence Vigouroux; Ian Garguez, Benjamín Kuscevic, Ivan Román (m.45, Felipe Faúndez), Gabriel Suazo (m.85, Diego Ulloa); Rodrigo Echeverría (m.45, Felipe Loyola), Vicente Pizarro (m.85, Ignacio Saavedra); Lautaro Millán (m.59, Javier Altamirano), Lucas Cepeda (m.45, Darío Osorio); Maximiliano Gutiérrez (m.78, Benjamín Chandía), Ben Brereton (m.78, Gonzalo Tapia).

Seleccionador: Nicolás Córdova.

2. Cabo Verde: Vozinha; Diney Borges, Pico, Sidny Lopes Cabral (m.63, Joao Paulo), Steven Moreira (m.78, Garry Rodrigues); Deroy Duarte (m.69, Laros Duarte), Kevin Pina, Telmo Arcanjo (m.69, Yannick Semedo); Dailon Livramento, Jorginho Soares (m.63, Willy Semedo), Ryan Mendes (m.69, Wagner Pina).

Seleccionador: Bubista.

Goles: 1-0, m.16: Ben Brereton. 1-1, m.21: Dailon Livramento. 1-2, m.45+3: Sidny Lopes Cabral. 2-2, m.58: Maximiliano Gutiérrez. 3-2, m.67: Felipe Loyola. 4-2, m.79: Gonzalo Tapia.

Árbitro: El neozelandés Calvin Berg expulsó a Diney Borges y amonestó a Deroy Duarte por Cabo Verde e Ian Garguez por Chile.

Incidencias: Partido amistoso jugado en el Estadio Eden Park en Auckland. EFE