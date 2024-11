La cocinera catalana Marta Minoves gana el premio gastronómico European Young Chef Award

Barcelona, 30 nov (EFE).- La joven cocinera catalana Marta Minoves, de 22 años, ha ganado el European Young Chef Award, premio al mejor joven chef europeo, con su plato “Fonda Tor”, actualización de un plato tradicional de montaña típico de la comarca del Berguedà, las patatas enmascaradas.

La octava edición del European Young Chef Award se ha celebrado del 27 al 30 de noviembre en Sicilia (Italia) y ha contado con varias pruebas, una de las cuales era cocinar el plato finalista de cada candidato en versión tradicional, ha informado el Departamento de Agricultura de la Generalitat.

El plato ganador por unanimidad, "Fonda Tor", es una evolución de la receta "Interpretación de las patatas enmascaradas de la abuela Marta" que el pasado marzo proclamó a Marta Minoves como Mejor Cocinera Joven de Cataluña en la 36ª edición del concurso que se celebró en la Escuela de hostelería y Turismo de Sant Pol de Mar (Barcelona).

Durante estos meses preparatorios para el concurso europeo, la cocinera catalana ha contado con la mentoría de su escuela CETT-UB, Barcelona School of Tourism, Hospitality and Gastronomy y el acompañamiento de la cocinera Carme Ruscalleda, con quien trabajó la disposición de las diferentes elaboraciones en el plato final.

Sobre el plato ganador, Minoves ha explicado: "quería mostrar el respeto que siento por el producto, por mi tierra y por la cocina catalana que me ha legado mi abuela, cocinera de la Fonda Tor".

"He hecho un plato de tradición minera, respetando su esencia de cocina de aprovechamiento. Quería acercar al jurado la cocina de montaña catalana, todavía desconocida", ha añadido la joven chef.

Marta Minoves creció en Berga (Barcelona) y es graduada en Ciencias Culinarias y Gastronómicas por el CETT-UB, con especialización en Alta Cocina. Ha trabajado en varios lugares, como Berga (La Cabana), Vic (PaVic), Formentera (L'Aigua) e Ibiza (restaurante Xuclar).

El concurso, que se ha celebrado en la escuela de hostelería IPSSEOA “Giovanni Falcone” de Giarre (Catania), ha reunido a finalistas procedentes de ocho regiones europeas.

Además de Marta Minoves, han participado en el concurso Jasmin Kärkkäinen (Saimaa, Finlandia), Óscar Roca (Menorca), Kaja Naveršnik (Eslovenia), Polina Nazarova (Egeo Meridional, Grecia), Giulia Casano (Gozo, Malta), Kincső Szász (Harghita, Rumanía) y Rosaria Grasso (Sicilia, Italia).

Jasmin Kärkkäinen, de la región gastronómica europea de Saimaa 2024, ha obtenido el segundo premio con el plato 'Saimaa Gamekeeper's New Autumn Classic' y el tercer premio ha sido para Rosaria Grasso, de la región gastronómica europea de Sicilia, gracias a su plato 'Flavours of Home and Sea'.

Los platos innovadores de los jóvenes chefs han sido evaluados por un jurado internacional formado por cocineros y expertos presidido por la chef Martina Caruso, del restaurante Signum de Salina (Sicilia), galardonado con una estrella Michelin.

Además de las habilidades técnicas de los jóvenes cocineros, el jurado valoró su creatividad, la capacidad de comunicar la historia detrás de sus platos, así como su destreza para reducir el desperdicio alimentario y los plásticos desechables en la cocina.

El European Young Chef Award es un concurso promovido por el IGCAT (Institute of Gastronomy, Culture, Art and Tourism) que convoca a los ganadores de los concursos regionales de toda Europa con el objetivo de promover innovaciones en la cocina tradicional, poner en valor las culturas alimentarias sostenibles y crear futuros embajadores para las regiones y los productos alimenticios locales. EFE.