Festival OFFF, epicentro de la creatividad internacional

Roberto Ruiz Oliva

Sevilla, 28 nov (EFE).- ¿De dónde salen algunas de las imágenes más llamativas que nos asaltan en redes sociales o marquesinas? ¿Qué se cuece en la escena creativa internacional? ¿Quién está detrás de las últimas tendencias en diseño? El Festival OFFF responde desde este jueves en Sevilla a muchas de estas cuestiones.

Creatividad, diseño y cultura digital se dan la mano en esta cita internacional que reúne en su séptima edición a casi medio centenar de artistas, creativos y estudios punteros de las más diversas disciplinas para acercar lo último sobre ilustración, animación, experiencias inmersivas, metaverso, web 3.0 e inteligencia artificial (IA).

La histórica Real Fábrica de Artillería sevillana, auténtica joya recuperada del patrimonio industrial y nuevo referente cultural de la capital de Andalucía, se convierte a lo largo de tres jornadas en epicentro de la creatividad que traspasa fronteras gracias a un evento innovador que ya es referencia en el sur de Europa.

Este encuentro, que también da a conocer y potencia el talento andaluz, se concibe como un espacio ahora para todos los gustos y públicos, tanto para profesionales como 'curiosos', donde compartir experiencias, aprender y encontrar la inspiración sobre otras materias como robótica, videojuegos o realidad virtual.

Charlas, encuentros, talleres formativos, exposiciones, experiencias inmersivas, conciertos de música y visuales, además de una veintena de estudios efímeros (pop-up), conforman la variada programación de OFFF Sevilla, buena parte de ella abierta al público y que une a referencias internacionales y creadores de contenidos audiovisuales a sus ideas, proyectos, procesos y herramientas.

Una de las organizadoras del festival, Virginia Moriche, ha destacado a EFE que OFFF Sevilla aglutine a más de cuarenta artistas, creativos y estudios venidos de muy diversas partes del mundo como Los Ángeles, Nueva York, París, Atenas y Londres, también nacionales y andaluces, para compartir "proyectos, pasiones y experiencias".

"Vamos a mostrar qué se cuece en la escena creativa internacional y cuáles son las últimas tendencias en las tecnologías de última generación", ha explicado Moriche, quien ha detallado que el evento espera superar este año, cuando se abre más al público general, los más de 4.000 asistentes que sumó en su pasada edición.

Collins, Braw Haus, Ceren Arslan, Birgit Palma, Carl Addy, Kelly Korzun, Dedo Ciego, Cori Coni, Marta Zubieta, Antonio Uve, Zelig Sound, Jan de Coster, TAVO Studio, BOL, The Game Kitchen son algunas de las 'mentes creativas' que se dan cita en este festival, que tiene como lema 'Made for the Curious' (hecho para curiosos).

Entre esos protagonistas, los organizadores destacan a Collins, el estudio con sede en San Francisco y Nueva York, conocido por su capacidad transgresora para reconfigurar las estrategias de Spotify o Nike y que ha revolucionado la gestión de marca al conectarlas con sus audiencias de forma audaz e impactante.

También sobresale la neoyorkina Ceren Arslan, reconocida por transformar el diseño espacial y la arquitectura efímera en experiencias inmersivas para destacados nombres como Tiffany & Co, un nuevo estándar en la fusión entre lujo y diseño innovador.

Además, el estudio Mayda viene con obras audiovisuales interdisciplinares que abarcan publicidad, cine y realidades inmersivas, combinando diseño, tecnología y medios digitales de manera única y visionaria.

Por otra parte, el Espacio Andalucía Trade organiza encuentros entre profesionales y asistentes con estas 'mentes brillantes' de la cultura digital para reforzar la conexión directa entre creadores y público.

OFFF Sevilla 2024 ofrece asimismo talleres prácticos en colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA), con el objetivo de explorar nuevas técnicas y herramientas creativas en un entorno de aprendizaje interactivo.

El festival cuenta con dos experiencias inmersivas de entrada libre que combinan creatividad y tecnología: Órbita, una instalación de realidad extendida presentada por la firma ASUS, donde se puede interactuar con herramientas de inteligencia artificial y experimentar un 'videomatón' en 360 grados en tiempo real en un paisaje virtual inspirado en antiguas civilizaciones.

Invernaderos de Syntroφ Art Studio propone, por su parte, otra experiencia inmersiva que fusiona arte y tecnología, con pintura, forja y proyecciones, al recrear ecosistemas del planeta Tierra mediante realidad virtual y animación generada por IA.

En el OFFF tampoco faltan otras referencias que van desde lo local a lo internacional, como la muestra 'The Sevillaners' que reinterpreta Sevilla y su gente con inspiración en las portadas de 'The New Yorker' y ofrece una mirada fresca y contemporánea a la ciudad. Propuestas que, en definitiva, explotan la creatividad desde la antigua Real Fábrica de Artillería. EFE

