García Pimienta destaca "lo que cuesta ganar en Primera"

Sevilla 24 nov (EFE).- Xavier García Pimienta, entrenador del Sevilla, destacó tras su sufrida victoria ante el Rayo Vallecano (1-0) la dificultad y "lo que cuesta" ganar un partido en Primera División, y manifestó que por ello está "muy contento".

"Mirad lo que cuesta, con el Rayo todo el segundo tiempo con uno menos. Estoy muy contento porque los chicos se lo han dejado todo. Son tres puntos que nos vienen muy bien", señaló el entrenador del Sevilla, para quien "el partido habría cambiado" si hubieran "marcado alguna de las ocasiones" que han tenido para hacer el segundo.

Explicó que, tras el gol sevillista, "el Rayo se tiene que echar para adelante y por momentos parece hasta que los que tienen uno más son ellos y los nervios están a flor de piel", aunque "al final" han conseguido "lo más importante, que era ganar el partido".

De la celebración del gol por parte de su equipo, tras el pase de Isaac Romero, indicó que sus futbolistas "saben todo el trabajo que hacen los delanteros".

"Yo me quedo con cómo la afición ha coreado el nombre de Isaac. Fíjate el partido que ha hecho, sería injusto decir que porque no ha marcado no lo ha hecho bien. Muy contento por él", agregó. EFE

lhg/cb/ism