Diego López: Queríamos dedicarle la victoria a ellos, pero también para salir de abajo

Valencia, 23 nov (EFE).- El delantero del Valencia Diego López aseguró este sábado tras la victoria del Valencia 4-2 ante el Betis que querían "dedicarle" el triunfo a los afectados por la dana, aun siendo consciente de las emociones que iban a vivir y también "para salir de abajo, porque no es donde se merece estar este club".

Autor del cuarto tanto del equipo, Diego López explicó que el homenaje vivido ha sido "muy emocionante" y "de lo que se trataba" el día de hoy, "de darle la importancia a esa gente que lo ha pasado mal ante esa desgracia" en un acto que le ha hecho que se le pusieran "los ojos llorosos".

"Estoy por darles una alegría aunque sea muy pequeña", explicó el asturiano, que comentó que el triunfo era "casi obligatorio" pero aún siguen "ahí abajo y es algo" que no les "gusta nada", pero ahora tienen "siete partidos de aquí a final de año y es un mes muy importante".

"Ganar te cambia todo. Parece que no, pero te da esa confianza para quitarte el miedo de fallar", comentó el jugador, que agregó que saben que el equipo no ha hecho "las cosas bien, pero no merecía el castigo" de ser colista.

Así, apuntó que lo han dejado todo y que esta victoria les "hace coger un poco de aire y afrontar diferente la semana", aunque el triunfo no les puede hacer que se equivoquen". "Veníamos haciendo malos partidos y siendo poco eficaces. Los dos goles nos tienen que doler y tenemos que seguir trabajando", concluyó el asturiano. EFE

