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El Sporting ofrece a sus abonados compensar el suplemento del Día del Club

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Gijón, 25 mar (EFE).- El Real Sporting de Gijón ha comunicado este miércoles a sus abonados dos vías para compensar el importe del suplemento del partido de la jornada 32 ante el Deportivo, que podrán destinar a la compra de entradas para futuros encuentros en El Molinón o descontar directamente el importe del abono de la temporada 26/27, en un intento de reconducir el conflicto abierto por los precios del denominado Día del Club.

La medida, según el comunicado del club, permite a los abonados disponer de entre 8 y 22 euros en función del suplemento abonado o por abonar hasta el viernes, cantidad aplicable a cualquier localidad disponible desde el encuentro del lunes 6 de abril ante la Real Sociedad B y válida durante los seis meses siguientes, hasta el 6 de octubre.

En caso de no hacer efectiva esa primera opción, el abonado podrá aplicar dicho importe como descuento en la renovación del carné para la próxima campaña.

El club ha reiterado que el Día del Club fue comunicado en una campaña de abonados "continuista en los precios" y que su mantenimiento responde a los presupuestos aprobados en la Junta General de Accionistas, al tiempo que ha reconocido que todo este proceso sirve para "extraer enseñanzas con el fin de alcanzar los objetivos juntos".

El anuncio llega después de que diferentes sectores de la afición, entre ellos Ultra Boys y las peñas agrupadas en la Unión de Peñas Sportinguistas (UNIPES), llamaran a vaciar El Molinón en el encuentro del próximo sábado ante el Deportivo (21:00 horas) en protesta por unos precios que consideran abusivos para el conjunto de la masa social. EFE

dsl/gv/arh

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