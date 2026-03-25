Jueves, 26 de marzo de 2026

Madrid, 25 mar (EFE).-

IRÁN GUERRA.- Madrid.- El pleno del Congreso debate y vota la convalidación del decreto ley con el plan integral de respuesta a la crisis en Oriente Medio, cuya aprobación se ha despejado tras el apoyo del PSOE a la petición de Junts de eximir del IVA a los autónomos.

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LEY MULTIRREINCIDENCIA.- Madrid.- La ley para combatir la multirreincidencia vuelve al Congreso para ser aprobada definitivamente, tras vetar el Gobierno dos de las enmiendas que el PP había introducido durante su paso por el Senado, que endurecían los controles para la regularización de los migrantes.

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GOBIERNO CASTILLA Y LEÓN.- Valladolid.- El presidente del Partido Popular en Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, continúa con Soria Ya, Por Ávila, UPL y PSOE la ronda de negociaciones para facilitar su investidura como presidente de la Junta tras reunirse este pasado miércoles con Vox.

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DUQUESA ALBA.- Sevilla.- El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, comparte con el expresidente del Gobierno Felipe González una mesa redonda sobre la figura de Cayetana Martínez de Irujo, que inaugura el ciclo de conferencias con motivo del centenario del nacimiento de la duquesa de Alba.

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ANUARIO MÚSICA.- Madrid.- Tras varios años continuados de taquillas históricas, el Anuario de la Música en Vivo 2026 presenta las cifras de este sector a lo largo del último ejercicio en el que la despedida de los escenarios de Joaquín Sabina se colocó a la cabeza de las giras de mayor éxito en España.

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MISIÓN ARTEMIS.- Tres Cantos (Madrid).- Sesión informativa para detallar la participación de Airbus en España en la misión Artemis II de la NASA, que se lanzará el próximo 1 de abril para llevar de nuevo astronautas alrededor de la Luna a bordo de la nave Orión.

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COLECCIONES REALES.- Madrid.- La Galería de las Colecciones Reales presenta la exposición 'La precisión del tiempo. Relojes del siglo XIX en las Colecciones Reales', dedicada a los relojes decimonónicos que pertenecieron a los reyes Fernando VII e Isabel II y en la que se pueden ver con piezas de los Palacios Reales de Aranjuez, El Escorial, El Pardo y Madrid.

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PATRIMONIO ALMUDAINA.- Palma.- Patrimonio Nacional muestra el desarrollo de los trabajos de restauración de la Almudaina y da a conocer un acuerdo que supondrá la restauración de tres tapices del palacio real.

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FÚTBOL ESPAÑA.- Madrid/Villarreal (Castellón).- La selección española ultima este jueves su preparación para el partido frente a Serbia amistoso y de preparación para el Mundial 2026. El equipo se entrena en la Ciudad de Fútbol de Las Rozas a las 11.00 y a las 18.00 horas vuela hacia Castellón. A las 19.30 tendrá lugar la rueda de prensa oficial en el estadio de la Cerámica de Villarreal.

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FÚTBOL ESPAÑA SOLER.- Las Rozas (Madrid).- El centrocampista de la Real Sociedad Carlos Soler regresa a la selección después de casi cuatro años, tras participar en el Mundial de Catar, y con el sueño de jugar también el de este año en Estados Unidos, México y Canadá al considerar que se encuentra en “el mejor momento” de su trayectoria deportiva, asegura en una entrevista con la Agencia EFE.

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SINDICATOS CCOO.- Oviedo.- El secretario general confederal de CCOO, Unai Sordo, atiende a los periodistas tras participar en Oviedo en una asamblea de delegados.

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SINDICATOS UGT.- Pruvia (Asturias).- El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, atiende a los periodistas con motivo de la celebración de la XXVIII convención de delegados del sindicato en Asturias.

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SEMANA SANTA.- Almería.- La madrugada del Jueves Santo de 1996 tiñó de negro la historia cofrade de Almería. Un voraz incendio en el interior de la Catedral redujo a cenizas las imágenes de la Virgen de la Merced y Jesús Cautivo de Medinaceli, titulares de una Hermandad del Prendimiento que ha sabido renacer como el Ave Fénix.

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LIBROS NOVELA.- Córdoba.- La falta de interés por la lectura en los jóvenes es consecuencia de que los libros no generan “la dopamina que tiene el tik tok” que “cada siete segundos cambia y que hace que los jóvenes estemos enganchados”, por lo que hay que buscar fórmulas para atraerlos, según el escritor Alberto Rodríguez que acaba de publicar su primera novela titulada ‘La última noche’.

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VIDEOJUEGOS LANZAMIENTO.- Madrid.- Nintendo ha rescatado su éxito ‘Super Mario Wonder’ (2023) para adaptarlo, con mejores técnicas y gráficas, a su nueva consola Switch 2 y llega de la mano de una extensión tan alocada como divertida, ‘Encuentro en el Parque Belabel’, repleto de desafíos y sorpresas que muestran por qué la empresa japonesa es la reina del videojuego social.

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