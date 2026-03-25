Dos detenidos en Olot (Girona) por su presunta implicación en un apuñalamiento mortal

Girona, 25 mar (EFE).- Los Mossos d’Esquadra han detenido a dos hombres, de 18 y 34 años, en Olot (Girona) por su presunta implicación en la muerte a puñaladas de un joven vecino de la localidad ocurrida en la madrugada del pasado domingo.

La víctima, el hondureño Adrián Romero Raudales, de 31 años, vivía en Olot con otros de sus familiares desde hace varios años y la autopsia que se le hizo el lunes confirmó que había fallecido de varias puñaladas.

Tras su muerte, la familia colgó su foto y facilitó un número de 'bizum' y de transferencia bancaria para que la gente que quisiera hiciera aportaciones económicas para que su madre “le pueda dar el último Adiós en Honduras”.

La comunidad hondureña de Girona es una de las más numerosas en la provincia, con unos 20.000 empadronados.

A primera hora de esta tarde, agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de Girona han detenido a dos hombres por su implicación en esta muerte violenta.

Ahora deberán interrogarles, si no se acogen a su derecho a no declarar, para intentar determinar el grado de participación de cada uno en los hechos.

Los detenidos pasarán después a disposición del Juzgado de Instrucción 2 de Olot, que es el que lleva la causa y mantiene el secreto del sumario. EFE

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