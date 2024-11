Feijóo abre la puerta a una moción de censura contra una corrupción que Sánchez niega

Madrid, 21 nov (EFE).- El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, ha abierto la puerta a presentar una moción de censura al ponerse a disposición de los socios de Pedro Sánchez para "abrir una nueva etapa", después de que el comisionista Víctor de Aldama haya acusado al PSOE y al Ejecutivo de prácticas corruptas.

Sin embargo, el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha defendido que todo lo declarado por este empresario es "falso" y que el suyo es un Gobierno "limpio", mientras ha retado a Feijóo al apuntar que una moción de censura sería una buena oportunidad para que planteara una alternativa de Gobierno, que "a día de hoy no se conoce".

"Las declaraciones de un presunto delincuente en prisión preventiva, que ha salido para testificar ante la Audiencia Nacional me merece el crédito que tiene: ninguno. Tendrá que ser el señor de Aldama quien pruebe esas insinuaciones y esas acusaciones", ha dicho Sánchez ante los periodistas.

Entre otras acusaciones, el presunto comisionista del caso Koldo ha declarado este jueves ante el juez que pagó 400.000 euros en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos y 250.000 a su entonces asesor Koldo García, y que hizo llegar otros 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

En reacción a su declaración, el presidente del PP ha sostenido que la corrupción toca "de lleno" al Gobierno y se ha dirigido a los socios de Sánchez: "Es evidente que no tengo los votos para acabar con el Gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con todo esto, que sepa que estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país".

Feijóo no ha aceptado preguntas de los periodistas y no ha concretado si su ofrecimiento se traduce en una posible moción de censura.

Respecto a una posible ronda de contactos para buscar apoyos entre los socios de Sánchez, la número dos del PP, la secretaria general, Cuca Gamarra ha dicho que la pelota está en el tejado de los aliados del Gobierno y ha agregado: "que hablen".

Sí ha mencionado abiertamente una moción de censura el diputado del PP Sergio Sayas, que en la tribuna de oradores ha cargado contra los socios del Gobierno por "tapar la corrupción del PSOE" y dirigiéndose al PNV, ERC o Podemos ha afirmado: "Feijóo les ha dicho que estamos dispuestos a negociar una moción de censura para sacar a una corrupción que apesta del Gobierno de España".

"¿A ustedes la corrupción, si es de izquierdas, les da igual? Porque cada minuto que este Gobierno siga ahí, ustedes serán cómplices de su corrupción", ha agregado Sayas, recibiendo el aplauso de la bancada popular.

El envite de Feijóo ha generado reacciones variopintas. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, ve posibilidad de que Junts apoye una moción de censura de Feijóo y, en declaraciones en los pasillos del Congreso, ha recordado que le dijo a Feijóo que el sería presidente "por acción o por omisión de Junts".

"Creo que Vox es un actor que costará blanquear en Cataluña pero hace ya meses que Junts vota con el PP y con Vox", ha argumentado.

En cambio, la suma es más compleja a ojos de Vox. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha mostrado sorpresa por el ofrecimiento de Feijóo y ha preguntado si se dirigía a Junts o ERC y para qué, si para "tener un Gobierno también atado por los separatistas".

"Nosotros con los separatistas no vamos a ningún lado", ha señalado Millán, que se ha enterado de las palabras de Feijóo a través de los periodistas parlamentarios.

El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha recibido con escepticismo un posicionamiento al que ve "muy escasas posibilidades". Néstor Rego ha ironizado al señalar que "había entendido que Feijóo no era presidente ya porque él no quería" y entonces "debe ser que he cambiado de opinión".

La vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, se ha pronunciado en la misma línea que el presidente del Gobierno, al señalar que Aldama tiene "escasa credibilidad".

La posibilidad de plantear una moción de censura ha planeado sobre el Partido Popular durante toda la legislatura, hasta el punto de que Feijóo apuntó el pasado mes de junio que ésta es una herramienta para la que "hay que tener el contexto adecuado y pensar qué puede ser útil en ese contexto".

La dirección nacional del PP había descartado presentar una moción de censura hasta la fecha, aunque fuentes de Génova siempre han dejado la puerta abierta a hacerlo en el futuro. EFE