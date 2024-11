Montero dice que los tribunales juzgarán la "negligencia manifiesta" en la gestión de dana

Madrid, 20 nov (EFE).- La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha advertido este miércoles de que la gestión de la dana se dirimirá en los tribunales, porque "ha habido negligencia manifiesta" por parte de la Generalitat Valenciana.

En una interpelación en el Congreso, Montero ha asegurado que el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, "tendrá en su momento que comparecer y explicar (...) dónde estuvo cada quien" en el momento de la tragedia, "porque todavía no lo ha explicado".

Montero ha cargado contra Mazón por no haber asumido responsabilidades y ha señalado que, "alguien que no ha aprendido nada, no está en condiciones de seguir llevando al timón", por lo que ha vuelto a poner los votos socialistas a disposición del PP para que lo destituya y nombre un gobierno técnico temporal.

En paralelo, la vicepresidenta ha asegurado que el PP no sabe gestionar las catástrofes "y cuando se ve descubierto, recurre al bulo, la mentira, la desinformación o culpabilizar a cualquier otro menos asumir responsabilidades" como hizo, ha recordado, con las crisis del 11M, el Yak42 o el Prestige.

"Ni yo ni ninguno de ustedes se quedaron satisfechos con las explicaciones que el señor Mazón dio en las Cortes Valencianas", ha añadido, pero a pesar de ello "se dedican a intoxicar" e incluso a intentar "desestabilizar el gobierno de Europa, porque no tienen límite".

En su defensa de la interpelación, el diputado del PP Juan Bravo ha apuntado que las medidas puestas en marcha por el Gobierno para afrontar la crisis de la dana son "insuficientes o erróneas".

Por ello, ha pedido que se incrementen, a lo que Montero ha respondido que pondrá "todos los recursos que sean necesarios hasta que Valencia se normalice". EFE