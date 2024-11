Ortega(Vox) describe su relación con Abascal como "buena pero "distinta" porque ahora coinciden solamente en el Congreso

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha descrito su relación con el presidente de su partido, Santiago Abascal, como "buena" aunque "distinta" a la que tenía cuando era secretario general de la organización porque ahora coinciden solamente en el Congreso.

En una entrevista en 'Telemadrid', recogida por Europa Press, preguntado por su relación con Abascal tras la salida de la política de Rocío Monasterio, Ortega Smith, ha constatado que mantiene "una relación distinta a la que tenía antes al ser secretario general".

"Hasta hace dos años tenía una relación mucho más diaria. Ahora coincidimos prácticamente sólo cuando estoy en el Congreso porque no tengo esa actividad diaria en la sede nacional del partido al no ser secretario general y, por tanto, yo me centro más en mi papel de diputado nacional y de concejal, portavoz del grupo municipal", ha contestado.

El edil y diputado ha insistido en que su relación "es buena pero mucho menos continua y mucho menos habitual que lo era antes" la no tener ya responsabilidades organizativas dentro del partido.