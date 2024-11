Katsikaris: No quiero excusas; me voy con un sabor agridulce

Las Palmas de Gran Canaria, 17 nov- El entrenador del Básquet Girona, Fotis Katsikaris, evitó los paños calientes pese a la ajustada derrota a domicilio de su equipo ante el Dreamland Gran Canaria (89-84), de la cual insistió en no querer buscar excusas, asegurando que, pese a que han "competido hasta el final", se va "con un sabor agridulce de este partido".

"De la primera parte no me gustó nada nuestra actitud y mentalidad defensiva. Nos faltó agresividad, dejando a nuestro rival jugar a placer", recalcó. "Aun así acabamos la primera parte con un buen marcador, pero no quiero excusas", agregó.

De la segunda parte dijo: "Hemos hablado mucho de la intensidad y de los aspectos que debíamos mejorar. Tras ir 10 abajo, hemos encontrado las oportunidades para anotar y lo hemos tenido hasta el final, pero hay cosas básicas que no podemos permitirnos, como el rebote que debes controlar de tu parte o las 18 pérdidas de balón, de las cuales 13 podían ser evitables", añadió.

"Con todo ello y con el triplazo de Brussino, era difícil ante un rival del talento del Gran Canaria. Salimos de aquí con un sabor agridulce, porque puede ser que hayamos experimentado una mejoría, pero no soy entrenador de mentalidad pequeña. Es cierto que tenemos varias bajas pero no me quiero escudar en eso", recalcó.

A su juicio, "el balón vale muchísimo". "No quiero excusas de nuestra parte por mala suerte o lo que sea. Queremos mejorar en cada partido y, ahora con la ventana FIBA, tenemos la fortuna que solo dos jugadores se marchan con la selección argentina -Caffaro y Fjellerup-", destacó. EFE

