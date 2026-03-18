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El Surne Bilbao jugará la sexta semifinal europea de su historia

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Bilbao, 18 mar (EFE).- El Surne Bilbao, tras apear al Aliaga Petkimsport en los cuartos de final de la Copa FIBA Europa de baloncesto, disputará frente al Szombathely húngaro la sexta semifinal europea de su historia, la tercera consecutiva en este torneo.

La primera de ellas fue en la Final a Ocho de la Eurocopa 2008-09 disputada en Turín (Italia) cuando tras apear al Zadar croata en cuartos cayó en semifinales ante el Khimki ruso.

Un año más tarde, en un formato de Final a Cuatro de la misma competición disputado en el Buesa Arena de Vitoria, el Alba Berlín dejó fuera de la final a los 'hombres de negro'.

En la campaña 2012-13, la primera que jugó a doble partido, dejó en la cuneta al Budivelnik Kiev ucraniano y se clasificó para la final de Charleroi en la que cayó contra el Lokomotiv Kuban ruso.

Las otras dos semifinales disputadas por el Surne Bilbao fueron en la actual Copa FIBA Europa. En 2023-24 el Niners Chemnitz eliminó a los de Jaume Ponsarnau y hace un año, en la 2024-25, el Surne Bilbao apeó al Dijon francés después de remontar una desventaja de 19 puntos en el partido de vuelta disputado en Miribilla después de firmar un increíble parcial de 28-2 en los cinco últimos minutos.

Partidos de semifinales disputados por el Bilbao Basket:

04/04/2009 Eurocopa BB-Khimki (RUS) 73-79 (1)

17/04/2010 Eurocopa Alba Berlín (ALE)-BB 77-70 (2)

20/03/2013 Eurocopa Budivelnik (UCR)-BB 83-93

27/03/2013 Eurocopa BB-Budivelnik (UCR) 75-53

27/03/2024 CFE BB-Niners Chemnitz (ALE) 73-98

03/04/2024 CFE Niners Chemnitz (ALE)-BB 73-82

26/03/2025 CFE Dijon (FRA)-BB 77-58

02/04/2025 CFE BB-Dijon (FRA) 97-68

(1): en Final a Ocho. (2): en Final a Cuatro. EFE

ibn/arh

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