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Recuperan el cadáver de una mujer de 57 años en el Puerto de La Laja (El Granado, Huelva)

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(Actualiza la NA3429 con más información de la Guardia Civil)

Huelva, 18 mar (EFE).- Los bomberos de Huelva han recuperado este miércoles el cuerpo sin vida de una mujer flotando en el agua en el Puerto de La Laja, en El Granado, provincia de Huelva, según ha informado el servicio Emergencias 112 de Andalucía.

Un testigo alertó a las 12:20 horas del hallazgo de un posible cadáver en la obra del puerto deportivo de La Laja.

Fue entonces cuando desde el centro coordinador se alertó a los Bomberos del Consorcio Provincial, a la Guardia Civil y al Centro de Emergencias Sanitarias 061.

Los bomberos han procedido al rescate del cuerpo sin vida hasta la llegada del forense para el levantamiento del cadáver. La víctima es una mujer de 57 años, sin que de momento hayan trascendido las causas que han rodeado su muerte.

Desde la Guardia Civil han indicado que el cadáver ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense para su correspondiente autopsia con el fin de proceder a su identificación y esclarecer las circunstancias de los hechos.

Asimismo, han precisado que se está investigando si los restos mortales hallados podrían coincidir con la persona desaparecida el 14 de febrero en la localidad de Sanlúcar del Guadiana, tras caer al río desde un bote. EFE

lra/vg/ram

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