Cámara Comercio China en UE aboga por la cooperación y el diálogo constructivo con Europa

Barcelona, 13 nov (EFECOM).- El vicepresidente de la Cámara de Comercio China en la Unión Europea, Zhisheng Wang, ha abogado este miércoles por la "cooperación" con la UE ante desafíos geopolíticos como el aumento del proteccionismo a nivel mundial, y ha defendido mantener un "diálogo constructivo" con las autoridades europeas.

Wang ha intervenido telemáticamente en el segundo foro internacional sobre derecho y economía entre Europa y China, que se celebra desde hoy en la sede de la UPF-BSM en Barcelona.

Aunque no se ha referido explícitamente a la polémica de los aranceles europeos impuestos a los vehículos eléctricos chinos, Wang ha comentado que "los desafíos geopolíticos, como el aumento del proteccionismo, las barreras comerciales y los cambios en el poder global, están afectando al flujo fluido de inversiones comerciales y también de ideas".

"Reconocemos que las tensiones geopolíticas, ya sean derivadas de disputas comerciales, tecnológicas o de preocupaciones para la seguridad global, presentan tanto riesgos como oportunidades para las comunidades empresariales globales, ya sea en Europa, China o en otros países", ha añadido.

En esta línea, ha defendido que, "si bien estos desafíos pueden crear incertidumbre, también abren vías para una colaboración más profunda y asociaciones más resilientes".

"Los negocios chinos están ansiosos por trabajar estrechamente con socios europeos para aprovechar estas oportunidades y construir un futuro más próspero y sostenible para nuestras regiones, por lo que esperamos continuar nuestro diálogo constructivo y explorar nuevos ámbitos de cooperación en los meses y años venideros", ha comentado.

Sí se ha referido explícitamente a la polémica de los aranceles eléctricos chinos el director del Institute for International Law of Chinese Academy of Social Sciences, Jindong Liu, que también ha participado en el foro.

Liu ha lamentado la negativa de las autoridades de la UE a llegar a un acuerdo, ha opinado que los aranceles impuestos a los vehículos chinos son "ilegales", de acuerdo con la normativa de la Organización Mundial del Comercio, y son contrarios a las políticas verdes de la UE; al tiempo que ha confiado en que la situación vuelva a la normalidad comercial. EFECOM