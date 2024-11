Serbia, rival de España, comienza la clasificación con una goleada (38-25) sobre Letonia

Redacción deportes, 6 nov (EFE).- La selección de balonmano de Serbia, principal rival de los 'Hispanos' en el grupo 4 de la fase de clasificación para el Europeo de 2026, comenzó su andadura hacia la máxima cita continental con una contundente victoria por 38-25 a Letonia.

Un triunfo en el que jugaron un papel fundamental los pivotes Dragan Pechmalbec, máximo goleador del partido con nueve tantos, y Mijajlo Marsenic, autor de seis dianas, que explotaron la debilidad del conjunto letón en el centro de la defensa.

Un problema para el equipo báltico que dirige el exjugador, entre otros, del Teucro y el Granollers Davor Cutura, que tras plantar cara durante diecisiete minutos a los locales (7-6) se diluyó por completo en el tramo final de la primera parte.

Serbia no lo desaprovechó para llegar al descanso con una renta de seis goles (16-10) que dobló (38-25) en una segunda mitad en la que Letonia, que no cuenta en esta fase de clasificación con su máxima estrella, el lateral Dainis Kristopans, no fue rival para los balcánicos.

El equipo letón será precisamente el próximo rival del conjunto español, que visitará el próximo domingo (14:10) el Centro Olímpico Zemgales de Jelgava para disputar su segundo encuentro de la fase de clasificación que arrancará este miércoles (21:00) ante Italia en la localidad valenciana de Sagunto. EFE