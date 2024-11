Los Chiefs y Taylor Swift generaron más de 20 millones de audiencia en duelo ante Bucs

Redacción Deportes, 6 nov (EFE).- Los campeones Kansas City Chiefs generaron más de 20 millones de audiencia en su triunfo en la prórroga del pasado lunes sobre los Tampa Bay Buccaneers al que asistió Taylor Swift, la estrella del pop, novia de Travis Kelce, ala cerrada de los monarcas, en partido de la NFL, la liga profesional de fútbol americano.

Los datos de 20 millones de espectadores que vieron el duelo que cerró la semana 9 de la temporada 2024 de la NFL fueron aportados por 'Nielsen Fast Nationals', un número que supera en un 37 por ciento al partido correspondiente a la misma semana de la campaña pasada.

Dicho encuentro fue transmitido a través de ABC, ESPN, ESPN2 y ESPN Deportes.

Swift asistió al partido vestida con una chaqueta de piel negra con el escudo de los Chiefs en la espalda, pantalones cortos, bolso y botas en color negro. Observó el partido desde un exclusivo palco del Arrowhead Stadium, donde juegan como locales los Chiefs, acompañada de su madre, Andrea, y de la de Travis, Donna Kelce.

A los partidos de la NFL con mayor audiencia televisiva en lo que va de la temporada, de las semanas 1 y 2, ambos realizados en el Arrowhead Stadium, también asistió la interprete de éxitos como 'All too well', 'Love Story', 'Shake it Off', 'Blank Space', entre muchos otros.

En el de la semana 1, que inauguró la temporada con triunfo 27-20 de Kansas sobre Baltimore Ravens, la transmisión fue seguida por 28 millones de espectadores a través de NBC.

Un partido después, en la victoria de los Kansas City, 26-25, sobre los Cincinnati Bengals, la audiencia alcanzó 27.9 millones de seguidores en el duelo que fue televisado por CBS.

Los máximos televisivos de los monarcas continuaron con el cuarto y quinto partido más vistos de la temporada en las semanas 3 y 4 con 24.5 y 24.2 millones respectivamente, a pesar de que los Chiefs jugaron en calidad de visitante.

Desde finales del año pasado, cuando se dio a conocer la relación entre Travis Kelce y Taylor Swift, la presencia de la cantante ha impulsado para que la NFL y los Kansas City Chiefs incrementen su valor hasta en 330 millones según información publicada por Apex Marketing el pasado mes de septiembre. EFE