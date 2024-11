Bordalás: “Mi mente no estaba en el partido”

Vigo, 4 nov (EFE).- José Bordalás, entrenador del Getafe, dijo este lunes no tener “fuerzas” para analizar la derrota de su equipo ante el Celta (1-0) porque él está “muy afectado” por lo sucedido en la Comunidad Valenciana.

“No tengo ganas de hablar de fútbol con todo lo que estamos viviendo. Esta semana no he visto ningún partido porque creo que no se debían haber jugado por respeto a todas las víctimas y a lo que está ocurriendo en nuestro país. Es evidente que no estoy contento con el resultado, pero mi mente no estaba en el partido”, señaló.

“Es un momento triste y no estoy con ánimo para detallar lo que fue el partido. Desafortunadamente tengo amigos y allegados que están sufriendo todo esto”, dijo Bordalás, quien vivió “con mucha rabia” el minuto de silencio de Balaídos porque “por unos motivos u otros no se salió al rescate de las personas de nuestro país, se ha demorado todo mucho”.

Preguntado por la lesión de Djené, indicó que “hay cierta preocupación” aunque él confía en que no haya una lesión muscular importante porque “es un jugador con experiencia y supo parar a tiempo”. EFE

