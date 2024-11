Aspas: “Ha sido una semana jodida, las imágenes son difíciles de digerir”

Vigo, 4 nov (EFE). El capitán el RC Celta, Iago Aspas, mandó “mucha fuerza” a todos los afectados por las graves inundaciones de la Comunidad Valenciana, y dijo sentirse “orgulloso” de los españoles que salen adelante “en momentos tan difíciles”.

“Ha sido una semana jodida para todos los españoles porque todos tenemos algún familiar, algún primo, la novia de un compañero. Nosotros tenemos a Vicente -Guaita- que se de allí al lado. Las imágenes que nos llegan son difíciles de digerir. No todo el mundo quería jugar este partido y esta jornada por todo lo que supuso para el pueblo español”, declaró el delantero tras la victoria de su equipo ante el Getafe en Balaídos.

Aspas reconoció que a su equipo le faltó “matar” el partido antes, y eludió responder si ampliará su contrato con el Celta, que finaliza el próximo 30 de junio.

“No sé cuantos partidos me quedan, por ahora voy a disfrutar cada uno hasta el final. El día que me tenga que ir, me iré por la puerta grande, igual que entré”, manifestó. EFE

dmg/fp